Нашествие зомби на Россию

Нашествие зомби на Россию5
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 29.12.2023, 12:41
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Возникает только один вопрос.
В российском приморском Артеме власти решили довести местных жителей до сердечного приступа — возле Дома культуры появились фигуры Деда Мороза и Снегурочки, похожие на зомби.
В соцсетях уже стали сравнивать скульптуры с Чаки, прозвали их «ходоками во всей красе» и порекомендовали не гулять рядом ночью.
Администрация города невозмутимо отмечает, что ставят фигуры каждый год и раньше никто не жаловался.
У нас только один вопрос: они из доширака?
Телеграм-канал «Русский декаданс»