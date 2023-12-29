Нашествие зомби на Россию 5 Телеграм-канал «Русский декаданс»

29.12.2023, 12:41

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Возникает только один вопрос.

В российском приморском Артеме власти решили довести местных жителей до сердечного приступа — возле Дома культуры появились фигуры Деда Мороза и Снегурочки, похожие на зомби.

В соцсетях уже стали сравнивать скульптуры с Чаки, прозвали их «ходоками во всей красе» и порекомендовали не гулять рядом ночью.

Администрация города невозмутимо отмечает, что ставят фигуры каждый год и раньше никто не жаловался.

У нас только один вопрос: они из доширака?

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