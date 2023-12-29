«Как мы только живы остались»: жительница Днепра показала жуткие кадры ударов РФ по жилым домам 1 29.12.2023, 12:51

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Видеофакт.

В сети показали последствия российской ракетной атаки на жилые дома в Днепре. От них остались только жуткие руины и пепелище.

Соответствующие видео опубликовали в Telegram «ХДнепр». Предварительно обошлось без погибших, есть пострадавшие.

«Смотрите, нет, все, нет.... Как мы живы остались», – в отчаянии сказала автор видео.

Напомним, в Днепре 29 декабря прогремели несколько взрывов. В результате массированной ракетной атаки загорелся один из торговых центров. Есть пострадавшие среди гражданского населения: не менее четырех человек погибли, около 15 пострадали.

Также поврежден родильный дом. В частности, там выбиты окна. Раненых и погибших в медучреждении нет.

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