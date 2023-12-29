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Z-актриса Поплавская резко ответила телеведущей Ивлеевой, покаявшейся за скандальную вечеринку

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  • 29.12.2023, 13:01
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Z-актриса Поплавская резко ответила телеведущей Ивлеевой, покаявшейся за скандальную вечеринку

«Второго шанса» не будет.

Российская актриса Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки и поддержке войны в Украине, весьма жестко и непреклонно ответила на просьбу о «втором шансе» телеведущей Насти Ивлеевой, организовавшей «почти голую вечеринку» Almost naked party, передает Диалог.UA.

56-летняя Поплавская, которая в последние годы превратилась в откровенную прокремлевскую пропагандистку, ответила более молодой «звезде» Ивлеевой, упомянув российских оккупантов, воюющих на территории Украины.

«А есть второй шанс у мобилизованных на СВО? Даже после тяжелого ранения, если руки-ноги на месте, ребята снова и снова отправляются на фронт... Никто из них не плакал: дайте мне второй шанс!» - заявила она.

«А нам зачем это нечеловеческое шоу уродов, если они не любят Россию, не любят народ? Это потребители - челюсти и желудок. Пожирают наши деньги и испражняются нам в голову. Хватит, не надо!», - не унималась Поплавская, и в ее словах прослеживалась личная неприязнь к более «свежей» звезде российского шоу-бизнеса.

Как ранее сообщалось, Ивлеева выпустила «покаянный» видеоролик со слезами на глазах, воззвав к «чувствам сострадания и снисходительности» россиян.

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