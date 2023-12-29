«Если мы, белорусы, будем сражаться, мы сможем победить» 29.12.2023, 13:05

Александр «Кусь» Клочко

фото: Наша Нива

У Беларуси и Украины общий враг.

В интервью сайту Charter97.org доброволец из полка Кастуся Калиновского Александр «Кусь» Клочко рассказал, как Беларусь может избавится от российской оккупации:

— Эта война для меня — исторический шанс. За месяц до ее начала услышал от одного известного литовца, поэта Томаса Венцловы, который говорил про становление независимости Литвы, что за свободу можно безуспешно бороться десятилетиями, но реальный шанс получить ее наступает тогда, когда гегемон, который у тебя эту свободу отобрал, становится слабым. Он не может оказывать на твою территорию давление, в этот момент и можно отвоевать независимость. В поражении России в этой войне я увидел шанс для Беларуси получить независимость. Россия будет ослаблена как империя (дай Бог — развалится), и если мы, белорусы, будем сражаться, мы сможем победить.

В момент, когда ехал на войну, русские стояли под Киевом. Я не строил каких-то далеких планов, не думал о победе или чем-то таком, просто ехал оборонять Киев, понимая, что если падет столица, то падет и Украина, тогда у Беларуси не будет шанса на освобождение. Но если Киев выстоит, то этот будет шанс, у нас общий враг с Украиной. Подчеркиваю, это моя позиция, я в Украине воюю не за Украину, а воюю против общего врага, против России.

Спасибо Украине, что дала оружие и возможность бороться против российской империи. Если для украинца главное — это освободить территорию Украины, то для меня это только половина цели. Моя конечная цель — это освобождение Беларуси.

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