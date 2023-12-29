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«В отпуске еще нахожу подработку в сфере строительства»

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  • 29.12.2023, 13:12
«В отпуске еще нахожу подработку в сфере строительства»

Работники одной из самых «нищих» профессий — о зарплатах и том, что их удерживает.

Сейчас, даже по официальной статистике, самые низкие зарплаты по отраслям — в системе образования. «Зеркало» спросило у читателей из этой сферы, что их стимулирует оставаться в профессии даже при относительно невысоких зарплатах.

Инна (все имена изменены) работает в образовании в небольшом районном центре. По ее словам, почти единственное, что мешает покинуть профессию, — это отсутствие других рабочих мест с сопоставимой зарплатой.

— В городе остались практически одни бюджетные организации, а уходить из одних бюджетников в другие — это менять шило на мыло. К тому же идеологическая составляющая в других организациях часто еще назойливее и тошнотворнее, чем в школе, — уточняет Инна.

Она призналась, что иногда думает о работе в онлайн-школах. Но там предлагают еще менее выгодные условия, чем в государственных школах. «Хотя если давление на учителей усилится, то придется всерьез рассматривать и такой вариант», — уточняет педагог.

Кирилл перечислил несколько причин, которые держат его в профессии: «Застаюся працаваць у школе, таму што, па-першае, прытрымліваюся цяпер (апошнія 3 гады) прынцыпа, што калі не я, то хто. У святле ўсіх падзей. Па-другое, можна сабаціраваць так званыя палітычныя мерапрыемствы. Па-трэцяе, рэпецітарства дае неблагі даход.

І дзеці ходзяць з задавальненнем (а не па прымусу) на факультатывы».

Виктория больше 10 лет работает логопедом. Из плюсов она называет четырехчасовой рабочий день, что позволяет подрабатывать, а также большой отпуск. Но при этом она отмечает, что в небольшом городе вариантов работы не так много, чтобы искать полноценную замену.

Владимир несколько лет назад пришел работать в школьную систему из сферы, связанной с военной службой. Его зарплата выше, чем средняя в системе образования. По его словам, главный плюс работы в образовании — это относительно короткий рабочий день и отпуск, который длится 57 дней. «В отпуске еще нахожу подработку в сфере строительства, отпускные идут на оплату туристических поездок, ремонта авто и оплату кредита. Это в основном и держит», — сообщил он.

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