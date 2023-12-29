Нацбанк ввел изменения по наличным деньгам 1 29.12.2023, 13:15

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Они затронут и бизнес, и население.

Национальный банк подготовил изменения по работе компаний и индивидуальных предпринимателей с наличными деньгами. Изменения заработают с 1 января 2024 года.

«В частности, индивидуальным предпринимателям предоставлено право самостоятельного определения порядка и сроков сдачи наличных белорусских рублей, независимо от того, с какой периодичностью они поступают в кассу (постоянно, непостоянно)», — уточняет Нацбанк.

Регулятор также прописал подробности, как бизнес должен принимать для оплаты товаров и услуг памятные банкноты и инвестиционные монеты. Их по-прежнему можно будет принимать, но с несколькими условиями. К примеру, что на них нет повреждений.

«Приему подлежат монеты всех номиналов, в том числе памятные и слитковые (инвестиционные) монеты, не вызывающие сомнения в их подлинности, в том числе имеющие мелкие царапины, соскобы металла, потертости, точечные выбоины, заусеницы, незначительные повреждения в виде общего потемнения поверхностей, локальных пятен, отсутствия блеска поверхностей», — говорится в документе Нацбанка.

Нацбанк также прописал, что компании и ИП при расчете с другими юрлицами и предпринимателями наличными через кассы банков (с последующим зачислением денег на счет) могут внести не более 100 базовых величин на протяжении одного дня (на сегодня это 3700 рублей). Речь о таком платеже в адрес одной компании или ИП.

Как поясняет регулятор, изменения ввели для оптимизации работы субъектов хозяйствования с наличными. «Принятые изменения будут способствовать улучшению условий осуществления экономической деятельности в Беларуси», — отмечает регулятор.

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