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Флотилия подбитых кораблей

  • 29.12.2023, 13:20
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Флотилия подбитых кораблей

Залужный был прав.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

Ракетный (удар по российскому военному кораблю «Новочеркасск» https://charter97.org/ru/news/2023/12/29/577398/) в порту Феодосии в очередной раз напомнил, что в Крыму для Черноморского флота Российской Федерации больше нет безопасных мест. Таким образом, фактически сходит на нет одна из главных целей оккупации и аннексии Крыма – превращение полуострова в «непотопляемый крейсер» России и плацдарм для нападения на Украину.

Спустя почти десятилетие после аннексии от «непотопляемого крейсера» не осталось и следа. Российские корабли бегут из Севастополя и их топят в Феодосии. Подавляющего господства Черноморского флота России в самом Черном море тоже уже нет. Да и о Крыме как плацдарме для нападения на остальную Украину тоже уже можно говорить с определенной долей условности. Потому что сейчас российские оккупационные войска скорее стараются удержать часть Херсонской области, чем развить нападение на юг Украины.

Оказалось, что при правильной организации обороны у российской армии не было никаких шансов не только развернуть наступление на Николаев или Одессу, но даже удержать захваченный в первые же дни после 24 февраля 2022 года Херсон.

Трезвомыслящий политик сделал бы выводы из этой потери позиций и ошибочности планов. Но Владимир Путин, похоже, все еще уверен, что время – его лучший союзник и война на истощение с Украиной поможет ему вернуть позиции, причем не только в Крыму и на Черном море. Поэтому прав генерал Валерий Залужный: только потери могут отрезвить российское политическое руководство и заставить его задуматься об окончании войны.

Причем речь, как это ни парадоксально, должна идти отнюдь не о потерях среди личного состава – в России к таким жертвам относятся, я бы сказал, с историческим равнодушием. Речь идет именно о технических потерях. Ведь для Путина, я уверен, Черноморский флот – это не люди, а корабли. А Крым – не жители, а территория.

И как бы ни старались российские пропагандисты приглушить резонанс от уничтожения «Новочеркасска», понятно, что в Кремле к каждой потере большого корабля на крымском рейде относятся болезненно, тем более что завести в Черное море новые корабли такого класса у России в связи с закрытием проливов возможности нет.

Кремлю приходится просто смириться с тем, что после нашумевшей гибели флагмана Черноморского флота РФ корабля «Москва» флотилия погибших кораблей расширяется с каждым новым ударом украинских вооруженных сил – и будет расширяться. Уверен, это только вопрос времени, на которое зря надеется Владимир Путин.

Времени, в котором не будет ни «непотопляемого крейсера», ни плацдарма, ни пиратства российского флота в водах Черного моря, превращенного Путиным из античного моря гостеприимства в море конфронтации и войны.

Виталий Портников, («Крым.Реалии» https://ru.krymr.com/a/vitaliy-portnikov-krym-chernoye-more-chernomorskiy-flot-poteri/32748997.html)

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