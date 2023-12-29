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«В 2024-м ВСУ будут наступать так, как надо»

  • 29.12.2023, 13:30
«В 2024-м ВСУ будут наступать так, как надо»

Военный эксперт раскрыл детали.

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире «Еврорадио» рассказал о том, почему не удалось украинское контрнаступление, а также об угрозах со стороны режима Лукашенко Беларуси.

— На контрнаступление мы надеялись и надеемся. Украина готовит новую наступательную операцию на 2024 год. Нам нужно освобождать наши земли, и прежде всего надо освобождать Юг.

Центр гравитации, как говорят военные, это Крым. Чтобы нам начать деоккупацию Крыма, нужно освободить или хотя бы пробиться на территории до него. Это значит, что в Запорожской и Херсонской областях надо проводить операции, которые надеялись провести в этом году, — заявил Михаил Самусь.

В 2023-м, добавляет эксперт, достичь планируемых результатов не получилось по нескольким причинам:

— Первая — это поставка вооружения. Какое-то вооружение вообще не было поставлено, например, истребители. А если смотреть на современные доктрины, то преимущество в воздухе — это первый пункт. То есть все доктрины нам говорили, что без преимущества в воздухе нельзя проводить такую операцию.

Но украинская армия пробовала, и были показаны неплохие результаты, хотя противник применял тысячи авиабомб. То есть мы довели, что статусы и доктрины написаны кровью — и это правда. И без преимущества в воздухе такие операции проводить не стоит.

Сейчас сообщают, что через несколько дней будет поставка F-16, и мы наконец-то сможем противостоять российской авиации. То есть в 2024 году наступательные операции ВСУ будет проводить так, как надо.

Кроме этого, по словам Самуся, в Украину не была поставленная вся обещанная партнерами бронетехника.

— Также хотелось бы обратить внимание, что контрнаступление началось 7 июня, а 6-го была подорвана Каховская ГЭС. Была затоплена большая территория, в том числе плацдарм, который украинская армия могла бы организовать на левобережье Херсонской области, а там 85 км от Днепра до Крыма. Насколько я понимаю, россияне знали задумку и подорвали Каховскую ГЭС.

Также Михаил Самусь заявил, что в 2023 году уровень угрозы для Украины с территории Беларуси сильно не изменился.

— Сейчас идут разговоры, чтобы строить стационарные забетонированные укрепления по всему протяжению границы с Беларусью, чтобы вообще исключить какую-либо возможность атаки против Украины. То есть с украинской стороны усиливаются шаги с точки зрения усиления оборонных линий.

При этом позиция Лукашенко была неизменной — он остается полным союзником Путина, поэтому Украине необходимо держать тот же уровень тревожности на этом направлении, а это сотни километров, которые необходимо обеспечить качественной обороной.

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