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Жуткий удар РФ по Одессе: среди раненых есть дети

  • 29.12.2023, 13:38
Жуткий удар РФ по Одессе: среди раненых есть дети

Стали известны новые подробности атаки.

В Одессе во время массированного российского обстрела утром 29 декабря прогремели взрывы, был прилет в трехэтажный дом и повреждено еще два жилых дома. В многоэтажке одного из ЖК разгорелся пожар.Есть разрушения, погибли трое гражданских, минимум 15 ранены.

О прилетах в Одессе сообщили местные информационные источники. Один из Telegram-каналов заявил, что многоэтажное здание серьезно повреждено, очевидцы видели огонь. Несколько соседних домов и учебное заведение – без окон.

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что на 9:40 было известно о двух жертвах и 15 потерпевших. Среди раненых двое детей 6 и 8 лет.

«Все пострадавшие получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии», – рассказал чиновник на своем канале в Telegram.

В 11:05 количество погибших выросло до трех. Третью жертву нашли на месте попадания российской ракеты в трехэтажный дом. Тело найдено под завалами. Поисковая операция продолжается.

Чуть позже Кипер обнародовал фото последствий вражеской атаки. «Россия – страна-террорист!» – написал он.

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в 10:20 пятницы сообщил в Telegram, что в Одессе есть попадание в трехэтажку, повреждены еще по меньшей мере два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека.

По данным Кипера, также поврежден лицей. Детей внутри не было (у учеников каникулы), а все работники во время тревоги находились в укрытии, поэтому обошлось без раненых.

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