Сколько агроусадеб в Беларуси прошли перерегистрацию? 29.12.2023, 13:47

1,804

Красноречивые цифры.

Как обстоят дела в сфере агроэкотуризма в Беларуси? И сколько агроусадеб прошли перерегистрацию? На эти вопросы ответила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

На начало 2023 года в Беларуси были зарегистрированы 3043 агроусадьбы. На текущий момент процедуру перерегистрации прошли 1297 агроэкоусадеб.

– При этом мы понимаем, что цифра не окончательная, и ждем ее увеличения к концу года. Так, некоторые владельцы только сейчас обращаются в местные исполкомы, кто-то устраняет замечания, полученные во время визита специально созданной комиссии. Ее задача – удостовериться, что агроэкоусадьба соответствует всем предъявляемым критериям и способна оказывать заявленные услуги, – рассказала Воронович.

С начала 2023 года в Беларуси появилось 170 новых агроэкоусадеб. Ожидается, что общая численность объектов окажется меньше, чем была на начало года.

– Отчасти это объяснимо тем, что одни по своим соображениям уходят из дела, другие вырастают из агроэкотуризма в иное направление и работают уже в другой юридической форме, – пояснила Ирина Воронович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».