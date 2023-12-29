закрыть
29 декабря 2023, пятница, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько агроусадеб в Беларуси прошли перерегистрацию?

  • 29.12.2023, 13:47
  • 1,804
Сколько агроусадеб в Беларуси прошли перерегистрацию?

Красноречивые цифры.

Как обстоят дела в сфере агроэкотуризма в Беларуси? И сколько агроусадеб прошли перерегистрацию? На эти вопросы ответила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

На начало 2023 года в Беларуси были зарегистрированы 3043 агроусадьбы. На текущий момент процедуру перерегистрации прошли 1297 агроэкоусадеб.

– При этом мы понимаем, что цифра не окончательная, и ждем ее увеличения к концу года. Так, некоторые владельцы только сейчас обращаются в местные исполкомы, кто-то устраняет замечания, полученные во время визита специально созданной комиссии. Ее задача – удостовериться, что агроэкоусадьба соответствует всем предъявляемым критериям и способна оказывать заявленные услуги, – рассказала Воронович.

С начала 2023 года в Беларуси появилось 170 новых агроэкоусадеб. Ожидается, что общая численность объектов окажется меньше, чем была на начало года.

– Отчасти это объяснимо тем, что одни по своим соображениям уходят из дела, другие вырастают из агроэкотуризма в иное направление и работают уже в другой юридической форме, – пояснила Ирина Воронович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин