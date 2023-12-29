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Посол США выступила со срочным заявлением из-за ракетной атаки РФ

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  • 29.12.2023, 13:51
  • 11,712
Посол США выступила со срочным заявлением из-за ракетной атаки РФ
Бриджит Бринк

Дипломат выдвинула жесткое требование.

Россия своим циничным массированным запуском ракет по Украине спровоцировала посла США Бриджит Бринк сделать жесткое заявление относительно предоставление финансовой помощи Киеву в 2024 году.

Об этом Бринк сообщила в сети X (Tiwtter), демонстрируя скриншот с утренними сообщениями о воздушных тревогах в столице.

«Миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году», - подчеркнула посол США.

В то же время посол Великобритании в Украине Мартин Харрис в социальных сетях отметил:

«Снова подлые атаки России на Украину этим утром. По сообщениям, повреждены родильный дом, жилые дома, торговые центры и железнодорожные станции - все в праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением».

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что осуждают бесчеловечные атаки России на Украину, последствием которых стало разрушение роддома, школ и домов людей.

«Мир должен поддержать победу Украины и уполномочить специальный трибунал для привлечения Москвы к ответственности за совершенные преступления в Украине», - говорится в сообщении.

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