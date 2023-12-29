ГАИ стихами предупредила белорусов о новогодних рейдах 4 29.12.2023, 13:56

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Со штрафами и лишением прав.

В ГАИ Беларуси сообщили, что накануне Нового года запустили «мероприятия» по всей стране, которые чреваты для нарушителей гигантскими штрафами, конфискацией автомобилей и лишением прав. О них в Госавтоинспекции объявили стихами.

«В Новый год и в добрый путь — за рулем ты трезвым будь!» — такой стихотворный девиз в ведомстве придумали для мероприятий по ловле тех водителей, кто будет ездить без прав или в состоянии алкогольного опьянения.

«До конца новогодних праздников ГАИ усиливает контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами, а также лицами, севшими за руль без прав», — пояснили в Госавтоинспекции.

Там рассказали, что в 2023 году задержали более 10,7 тысячи нетрезвых водителей, 46 из них сели за руль пьяными повторно в течение года.

«По вине нетрезвых погибли 49 человек и 225 получили травмы. Вместе с тем, практически каждое второе ДТП в состоянии опьянения совершено по вине пешеходов, а каждое пятое — велосипедистов», — поделились статистикой в ведомстве.

Там призвали белорусов звонить на 102, если заметят на дороге пьяных пешеходов, велосипедистов и водителей.

Что грозит за пьяное вождение и без прав?

Напомним, что за управление автомобилем в нетрезвом виде полагаются штраф в размере до 200 базовых величин (сейчас 7400 BYN) и лишение права управления до 5 лет. При повторном нарушении — «уголовка» с конфискацией транспортного средств (ТС) вне зависимости о того, кому оно принадлежит.

За неоднократное управление авто без прав — ограничение свободы до 2 лет;

за невыполнение требований сотрудника ГАИ об остановке ТС — административный арест или общественные работы или штраф до 100 базовых величин (сейчас 3700 BYN).

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