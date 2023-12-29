Белорусским футболистам собираются снизить потолок зарплат 7 29.12.2023, 14:14

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Фото: fcbate.by

За провалы в еврокубках.

За провалы в 2023-м в еврокубках футболистам в Беларуси собираются снизить потолок зарплат, сообщает «Зеркало».

Как пишет издание, Совмин собирается внести изменения в свое постановление № 383 от 16 мая 2013 года «О регулировании оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку».

После этого заметно снизятся максимальные заработные платы футболистов, выступающих за белорусские клубы и национальную сборную, а также тренеров и других сотрудников. Например, у игроков клубов — с 6800 до 4900 рублей, у игроков сборной — с 18000 до 15000 рублей, у главных тренеров — с 14100 до 9800 рублей, у других тренеров, администраторов, врачей и т. д. — с 5600 до 3200 рублей.

Еще летом была создана рабочая группа во главе с вице-премьером Игорем Петришенко, которая подготовила анализ состояния и положения дел в белорусском футболе и по его итогам выступила с предложением о снижении зарплат.

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