закрыть
29 декабря 2023, пятница, 15:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством из-за нарушения воздушного пространства Польши

5
  • 29.12.2023, 14:17
  • 4,600
Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством из-за нарушения воздушного пространства Польши

Это произошло во время массированной атаки Украины российскими ракетами.

Президент Польши Анджей Дуда созывает срочное совещание с военными после того, как было нарушено воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает канцелярия Анджея Дуды в Twitter.

Польский президент заявил, что провел разговор с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.

Дуда созывает срочное совещание с военным командованием на сегодня. Начало запланировано на 13:00 (по минскому времени 14:00). На заседании также присутствует глава Генштаба польской армии.

Министр обороны Польши также отреагировал на инцидент с неизвестным объектом, залетевшим с территории Украины на польскую территорию. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником генерального штаба и оперативным командующим вооруженными силами.

Сегодня, 29 декабря, Польша зафиксировала нарушение воздушного пространства нераспознанным объектом. Это произошло во время того, как Россия массированно атаковала Украину ракетами.

Летающий объект двигался с большой скоростью, его заметили жители села Долгобычев в Люблинском воеводстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин