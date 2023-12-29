Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством из-за нарушения воздушного пространства Польши 5 29.12.2023, 14:17

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Это произошло во время массированной атаки Украины российскими ракетами.

Президент Польши Анджей Дуда созывает срочное совещание с военными после того, как было нарушено воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает канцелярия Анджея Дуды в Twitter.

Польский президент заявил, что провел разговор с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.

Дуда созывает срочное совещание с военным командованием на сегодня. Начало запланировано на 13:00 (по минскому времени 14:00). На заседании также присутствует глава Генштаба польской армии.

Министр обороны Польши также отреагировал на инцидент с неизвестным объектом, залетевшим с территории Украины на польскую территорию. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником генерального штаба и оперативным командующим вооруженными силами.

Сегодня, 29 декабря, Польша зафиксировала нарушение воздушного пространства нераспознанным объектом. Это произошло во время того, как Россия массированно атаковала Украину ракетами.

Летающий объект двигался с большой скоростью, его заметили жители села Долгобычев в Люблинском воеводстве.

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