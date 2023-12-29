10 простых и веселых игр для новогодней вечеринки 1 29.12.2023, 14:26

Фото:elements.envato.com

Помогут сделать банкет более ярким и запоминающимся.

Как разнообразить традиционное поедание оливье? Конечно же, играми и конкурсами. Если вы отмечаете праздник в шумной компании, важно, чтобы игры были с простыми правилами, недолгие и веселые.

Эти развлечения подходят и для семейного застолья, и для вечера в большой компании. Предварительно можно приготовить небольшие призы и положить их в красивый мешочек, из которого победители будут брать свои награды. Так играть будет еще приятнее, пишет lifehacker.ru.

Подборка конкурсов на Новый год для весёлой компании начинается с подготовки. Для этого необходимо:

• Определиться с выбором новогодних игр и конкурсов, новогодних вопросов для викторин с ответами, составить план. На новогодней вечеринке гости за столом поднимают бокалы, говорят праздничные тосты и танцуют, поэтому игровой новогодний сценарий необходимо естественно включать в ход общей программы.

• Составить список реквизитов для выбранных новогодних игр и конкурсов, викторин. Это могут быть ручки карандаши, фломастеры, бумага, небольшие праздничные пакеты для призов.

• Запастись забавными призами. Гости будут рады получить какой-то новогодний сюрприз. Это могут быть приятные маленькие вещицы: шуточные сувениры, чай, ароматизированные свечи, кружки, ситечки для чая, шоколадки-открытки, конфеты, печенья с предсказаниями или шуточными мотивационными фразами (есть в конкурсах этой подборки) и т. д.

• Подобрать музыку и определиться с помощниками, а также выбрать место для проведения новогодних игр и конкурсов.

1. Стикермен

• Количество игроков: от 5 человек.

• Реквизит: по 5–10 небольших (размером с монету) бумажных стикеров на одного игрока.

Приступать можно, когда все уже засиделись за столом и хотят подвигаться. Отличный вариант — включить легкую музыку и совместить игру с танцами.

Задача каждого участника — приклеить все свои стикеры на одежду других игроков, но так, чтобы те не заметили этого. Можно подойти к «жертве» со спины во время танца. Или объединиться с другим игроком: пока он отвлекает кого-то, вы клеите свой стикер, и наоборот. Но если тот, на кого вы вешаете бумажку, в этот момент поймает вас за руку, «метка» будет тут же наклеена не на него, а на вас.

Побеждает тот, кто быстрее пристроит все свои стикеры. А ведущий будет следить, чтобы никто из игроков не оставлял наклейки на мебели, шторах и елочных игрушках — за это полагается немедленная дисквалификация.

2. Нарисуй-ка

• Количество игроков: от 6, но чем больше — тем лучше.

• Реквизит: большой лист бумаги для рисования и наклонная доска для его крепления, маркеры, масляная пастель, текстовыделители, карточки с заданиями.

У ведущего есть несколько карточек одинакового размера с написанными на них названиями предметов или явлений. Например, надписи могут быть такими: «селедка под шубой», «сильный мороз», «поздравительный тост», «ингредиенты для оливье», «предновогодние пробки на дорогах» и так далее.

Постарайтесь придумать варианты примерно одинаковой сложности, ведь изобразить снеговика гораздо проще, чем гололед. Можно также заготовить карточки разных уровней. Например, в первом туре рисовать сосульки, конфеты, снежинки и мандарины, а во втором — бьющие куранты и январскую оттепель.

Начинается игра. Из первой команды выходит «художник». Он наугад достает карточку и начинает рисовать то, что в ней написано. Цель обеих команд — посовещаться и как можно быстрее отгадать, что именно изображено.

Когда первая фраза разгадана, в игру вступает художник из второй команды и достает следующую карточку. И так пока не закончатся карточки или игроки не устанут. Победитель — команда, которая отгадала больше слов или фраз.

3. Прочитай по губам

• Количество игроков: от 4 человек.

• Реквизит: карточки со словами, наушники и смартфон.

Участники делятся на пары. Первый игрок из команды надевает наушники и включает громкую музыку. Ведущий запускает секундомер и показывает карточку второму участнику. Тот пытается объяснить слово или выражение. Первый его не услышит, но может прочесть по губам. Объясняющему разрешено помогать себе жестами и мимикой.

После первой карточки ведущий немедленно показывает вторую и так далее. Команда, которая за отведенное время смогла разгадать больше слов, в итоге побеждает.

4. Чья елочка краше

• Количество игроков: от 4 человек.

• Реквизит: две небольшие елочки и различные мелкие предметы — ручки, ластики, точилки, чайные свечи, бусы, шейные платки, брелоки, маленькие плюшевые игрушки. Секундомер или таймер.

Игроки делятся на две команды. Каждая берет елочку и половину из заготовленных предметов — их можно поделить по жребию. Затем ведущий включает секундомер, и игроки начинают украшать свое новогоднее дерево.

Побеждает та команда, у которой елочка получилась самой красивой или самой оригинальной. Определить это просто: с ней захочет сфотографироваться больше игроков. Если голоса участников разделились поровну, побеждает дружба и новогоднее настроение.

5. Новогодний репортаж

• Количество игроков: от 3 человек.

• Реквизит: доска или большой лист бумаги, а также маркер или любой другой пишущий инструмент. Они понадобятся, чтобы записать 6–7 не связанных друг с другом слов, два из которых относятся к Новому году. Приготовьте также секундомер или таймер.

Участники делятся на команды, если игроков больше трех. Ведущий записывает на доске или листе заранее отобранные слова, которые остаются на виду у всех до конца раунда. Затем он включает секундомер.

Команды или отдельные игроки за 3–5 минут должны придумать новогоднюю новость, в которой используются все слова. История может быть сказочной, абсурдной, нелепой — любой. Ведь всем известно, что в праздничные дни возможны любые чудеса.

Допустим, выбраны слова «подушка», «ежик», «фейерверк», «тормоз», «коллега», «Дед Мороз». Новость может быть такой:

«Будьте внимательны: перекрыто автомобильное движение на улице Длинных Сосулек. Пробку создал ежик, который принес на проезжую часть гигантскую подушку и устроился на ней, как на кровати. Водитель, первым заметивший колючего нарушителя, едва успел нажать на тормоз. Он и его коллеги сначала были очень недовольны внезапной задержкой. Но теперь они тоже поют новогодние песни и запускают фейерверки. Источники с места сообщают: все ждут прибытия Деда Мороза и не разойдутся, пока его не поприветствуют. Наши корреспонденты наблюдают за развитием ситуации».

Кто четко уложится в отведенное время или придумает самую интересную новость, тот и победил.

6. Растопим лед

• Количество игроков: от 3, но чем больше — тем лучше.

• Реквизит: кубики льда — чем больше они по размеру, тем интереснее.

Заготовленные кубики льда ведущий высыпает в общее ведерко. Затем следит, чтобы каждый игрок взял из него, например, по три льдинки. Если игроков много, то стоит подготовить больше емкостей, чтобы все получили реквизит практически одновременно.

Участники, не покидая помещения, должны как можно быстрее растопить лед. Это можно делать любым способом: дышать на кубики, зажимать их в кулаках, тереть между ладонями. Можно объединяться с другими игроками. Запрещено лишь раскалывать лед и пользоваться зажигалкой. А если вы отмечаете праздник за городом, нельзя будет приближаться с замороженными кубиками к камину или печи.

Кто быстрей растопит лед — тот и выиграл.

7. Связанные

• Количество участников: четное.

• Реквизит: шарфы, платки или ремни – вдвое меньше, чем игроков. Материалы для заданий: шнурки, тесто и так далее.

Участники делятся на пары. Ведущий привязывает левую руку одного игрока к правой руке второго, и у них остается по одной свободной конечности. Затем все пары выполняют одно и то же простое задание — например, завязать шнурки. Или раскатать тесто для пиццы. Связанными руками помогать себе нельзя. Выигрывает команда, которая справится быстрее других.

Важно: лучше отказаться от заданий, где нужно использовать что-то потенциально опасное — например, нож.

8. Письмо Деду Морозу

• Количество игроков: от 3 человек.

• Реквизит: распечатанные заготовки письма Деду Морозу, ручки по числу участников.

По легенде однажды под елкой Дед Мороз нашел незаконченное письмо. Он не смог понять, что именно хотел сказать автор, и не знает, какой приготовить подарок. Поэтому игрокам или командам, если участников больше 5–6 человек, предстоит дописать послание. Лучше, если готовых писем будет не больше 4–5 — иначе присутствующие могут заскучать, слушая похожие варианты.

Ведущий раздает игрокам листы с заготовкой письма. Там пропущены слова, которые и нужно добавить участникам. Чем экстравагантнее или эмоциональнее окажется в итоге письмо, тем интереснее его будет слушать. Недостающие слова или целые фразы игроки или команда выбирают по своему вкусу.

Шаблон можно придумывать ориентируясь на интересы всей компании. Или просто посвятить Новому году.

Когда все послания будут готовы, команды зачитывают их вслух. Если нужно — определяют победителей. То есть авторов максимально впечатлившего всех письма.

9. Все лгут

• Количество игроков: от 3 человек.

• Реквизит: список простых вопросов, которые лучше придумать заранее.

Ведущий задает участнику вопросы про зиму и Новый год. Можно придумать и специфические варианты, которые будут интересны конкретной компании. Например, профессиональные.

Задача игрока — отвечать быстро, не задумываясь, и при этом говорить неправду. Например:

— Сколько дней в феврале?

— Тридцать два!

— Какого цвета снегирь?

— Фиолетового!

— Зачем наряжают елку?

— Чтобы отметить день летнего солнцестояния!

Если ответ может оказаться правдивым, другие игроки его не принимают. Например, на вопрос про елку нельзя ответить «Чтобы похвастаться перед соседями, какие у нас красивые игрушки». Такая ситуация вполне возможна, поэтому вариант не засчитывается. Тот, кто не смог найти неправдивого ответа, выбывает. Победит самый находчивый — тот, кто ни разу не сбился.

10. Тост по алфавиту

• Количество участников: любое.

• Реквизит: бокалы с новогодними напитками.

Участники по очереди произносят тосты, каждый из которых начинается с конкретной буквы алфавита. Чтобы игра была интереснее, можно доба

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