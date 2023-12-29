«Свист, ракета – и все разлетелось»: очевидец рассказал об ударе по Киеву 29.12.2023, 14:30

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Работник складов, где вспыхнул пожар, был там в момент взрыва.

Во время массового ракетного удара по Украине утром 29 декабря в ряде областей есть погибшие и раненые, зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий. В Киеве по состоянию на это время один человек погиб и 23 пострадали.

Работник складов в Подольском районе рассказал о прилете, после которого вспыхнул сильный пожар, охвативший около 3 тысяч квадратных метров складов.

«Пришел на работу. Слышу какие-то взрывы. Вышел на улицу, смотрю – огни разлетаются. И тут свист такой-и ракета летит. Я даже не успел среагировать, ничего. Взрыв, и все разлетелось. Больше ничего я не видел», – рассказал очевидец.

Мужчина отметил, что люди, которые работали на складах, приходили на работу на разное время. Сам очевидец пришел на 08:00, но кое-кто из работников мог быть на рабочем месте еще с 07: 00. То есть на момент атаки часть работников уже была на работе.

«Это никакой не военный объект, здесь обычные склады. Тут на первом складе лампочки были, дальше бензопилы и какие-то еще инструменты, дальше еще с чем-то склады. Здесь военных никаких не было, ничего здесь не было», – отметил очевидец.

«Люди на парковке кричали и плакали»

Также во время атаки по столице Украины было повреждено помещение метро «Лукьяновская». Местная жительница рассказала журналисту «УНИАН», что люди во время удара были в панике, а потом увидели на улице много обломков.

«Это просто страх, все в панике были. Люди в паркинге возле нашего дома кричат, плачут. У каждого тревога, у каждого депрессия, у каждого очень тяжелое состояние. Это просто нереально. Возле нашего дома обломки. Это просто ужас, это страшное утро. Очень это все страшно, невозможно передать словами, насколько внутри все печет, горит и болит за нашу страну», – рассказала киевлянка, проживающая неподалеку от метро «Лукьяновская».

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