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Вундерваффе синепалого

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  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 29.12.2023, 14:36
  • 4,808
Вундерваффе синепалого

Очередной внешнеполитический прорыв хунты накрылся медным тазом.

Синепалый сегодня посещал торговый центр. Нас в меньшей степени интересует очередной «дом для отечественного производителя». Тем более, что на практике это принудительная аренда, которая выливается в абсолютно ненужные расходы на аренду для государственных предприятий при сомнительной проходимости и выручке.

Сам торговый центр – памятник очередному внешнеполитическому прорыву хунты. Это был бросок в Персию или Иран образца 2009-2011 годов. Иранцы, спасая свои капиталы от санкций, открывали банки, производили медную проволоку, собирали автомобили, строили торгово-логистические центры и просто торговые галереи. Хунта же ринулась добывать в Иране нефть. За исключением отдельных проектов, все это быстро накрылось медным тазом.

Тот самый торговый центр, в котором сегодня побывал синепалый, вместо магнита или счастливой подковы на въезде в Минск стал долгостроем и заброшкой, которую в итоге повесили на Минский горисполком.

Судьба у всех таких рывков, бросков, прорывов и вундерваффе приблизительно одинаковая – без денег заказчика, большая часть которых быстро понимает, что «честно, дешево и без коррупции» это совсем не про хунту, все умирает.

Вторым большим монументом бездумной гигантомании за народный счет и схематозов в ближайшее время станет БНБК. Решение разрешить допэмиссию акций выльется в банальный отжим актива у брата Курманбека и семьи, чтобы через некоторое время превратиться в очередную финансовую гирю для бюджета.

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