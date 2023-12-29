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Айтишники Кремля провалили запуск избирательного сайта Путина

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  • 29.12.2023, 14:37
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Айтишники Кремля провалили запуск избирательного сайта Путина

Ошибка или саботаж?

IT-специалисты Кремля провалили запуск сайта избирательной кампании президента РФ Владимира Путина, который в декабре объявил о выдвижении на пятый срок.

О начале работы сайта сообщило государственное информационное агентство «РИА Новости».

«Начал работу сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина», — говорилось в сообщении агентства, опубликованном в его телеграм-канале.

Однако на указанный РИА сайт оказалось невозможно: браузеры выдавали ошибку «DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN».

Для сайта Путина неверно настроена DNS — «система доменных имен» — компьютерная распределенная система для получения информации о доменах, пояснил The Moscow Times специалист по сетевой инфраструктуре: «Не указано одно из стандартных, принятых в интернете имен сайта по которому обычно происходит доступ».

На исправление ошибки у айтишников Кремля ушло около 20 минут: спустя это время сайт заработал.

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