закрыть
29 декабря 2023, пятница, 15:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси с 1 января начнут действовать очередные изменения на алкогольном рынке

4
  • 29.12.2023, 14:43
  • 2,276
В Беларуси с 1 января начнут действовать очередные изменения на алкогольном рынке
иллюстрационное фото

Затроент многие популярные бренды.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, на какой алкоголь с 1 января 2024 года не распространяется исключительное право государства. В перечень вошло более 180 напитков. Постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет издание Office Life.

В список включили 22 вида шампанского, в том числе Moet & Chandon, Dom Perignon, Louis Roederer Cristal и др. Также в нем есть и более 50 наименований коньяков, включая Hennessy, Martell, Rеmy Martin, Camusи и другие.

Кроме того, в перечень включены 85 видов виски из Великобритании, Ирландии, Канады и США и 26 видов рома. Есть также джин из Великобритании и США — Gordon’s, Bombay Sapphire и Seagram’s.

К слову, аналогичный список алкоголя для свободного импорта действует уже не первый год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин