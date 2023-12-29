В Беларуси с 1 января начнут действовать очередные изменения на алкогольном рынке 4 29.12.2023, 14:43

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иллюстрационное фото

Затроент многие популярные бренды.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, на какой алкоголь с 1 января 2024 года не распространяется исключительное право государства. В перечень вошло более 180 напитков. Постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет издание Office Life.

В список включили 22 вида шампанского, в том числе Moet & Chandon, Dom Perignon, Louis Roederer Cristal и др. Также в нем есть и более 50 наименований коньяков, включая Hennessy, Martell, Rеmy Martin, Camusи и другие.

Кроме того, в перечень включены 85 видов виски из Великобритании, Ирландии, Канады и США и 26 видов рома. Есть также джин из Великобритании и США — Gordon’s, Bombay Sapphire и Seagram’s.

К слову, аналогичный список алкоголя для свободного импорта действует уже не первый год.

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