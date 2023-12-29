СМИ: Российским «звездам» выдвинули ультиматум после скандала на вечеринке 11 29.12.2023, 14:50

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Артистам дали три дня.

Участникам «почти голой» вечеринки российской телеведущей Насти Ивлеевой дали три дня на решение всех вопросов с налоговой.

По информации российского издания Mash, если артисты не успеют закрыть свои долги (у кого они имеются) до НГ — в 2024 их ждет глубокий аудит и выездная проверка.

Собеседник издания в ФНС утверждает, что это — последнее предупреждение, так называемый маячок. Далее — подключается МВД, идет проверка движения средств, и, если есть основания, — выездная проверка с перспективой возбуждения дела. Как раз это сейчас и происходит с хозяйкой скандальной тусовки.

Под прицелом оказались все, кто был в списке гостей. Это Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и прочие.

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