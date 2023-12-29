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«На весь стол уйдет около 300 рублей»

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  • 29.12.2023, 14:53
«На весь стол уйдет около 300 рублей»

Белорусы рассказали, сколько потратят на новогодний стол и подарки.

«Салiдарнасць» спросила у белорусов в Беларуси, как они планируют отмечать Новый год, что приготовят на праздничный стол и сколько потратят на угощения и подарки. Вот какие ответы получило издание.

«Даже если брать бюджетные подарки, все равно в итоге выходит «кругленькая сумма»

Полина вместе с мужем и детьми будут отмечать Новый год дома. На новогодний стол у супругов уйдет около 100 рублей, на подарки друг другу, детям, родственникам и друзьям — 500.

— Большого стола не планируется — пицца, салат с курицей, бутерброды с красной рыбой. Выготавливать, чтобы потом еще несколько дней это есть, я не люблю. Максимум, чтобы что-то осталось на следующий день. Единственное, отдельно будем готовить для детей.

Из алкоголя у нас есть бутылочка мартини, которую привез свекр из Польши, то есть мы за нее не платили. В целом, стол у нас выйдет довольно бюджетный — думаю, потратим меньше 100 рублей.

На Новый год в семье принято дарить подарки друг другу, детям, родителям, друзьям и крестникам.

— Я считаю, что на Новый год надо дарить недорогие и полезные подарки, а дорогие — на день рождения, поскольку это личный день человека. Но даже если брать бюджетные подарки, все равно в итоге выходит «кругленькая сумма» из-за количества человек.

Например, маме и свекрови мы купили одинаковые подарки: сертификат в «Белиту» на 30 рублей и лак для волос. Сын попросил мяч, дочке — деревянные пазлы. Для своего брата я купила подушку, муж для отца — водительский коврик в машину. Ко всему этому еще добавились подарки крестникам и подругам (в основном, это сертификаты). Итого на все ушло 500 рублей.

«Весь набор обошелся где-то в 150 рублей»

Лариса — работающая пенсионерка. Отмечать Новый год она будет дома вместе с мужем. Говорит, что «особо ничего» готовить не будет, но сразу называет несколько блюд.

— Я заранее купила на засолку форель — не знаю, получилась она или нет, но больше таким заниматься не буду. Еще засолила полендвицу и скумбрию. Для нарезки купила несколько видов колбас. Из горячего будет мясо по-французски, запеченная буженина. Из салатов — оливье и, возможно, с креветками. Наверное, куплю еще мандарины. Весь набор обошелся где-то в 150 рублей.

Что касается подарков, то пенсионерка заказала парфюм для мужа (65 рублей), остальным членам семьи будет дарить деньги — 100 рублей дочери и зятю, внучке-школьнице — 100 рублей, и еще одной внучке с мужем — 100 $, они живут за границей.

«Чисто символически», Лариса также купила по большой шоколадной конфете в качестве презента коллегам.

«Возможно, 1 января сходим в какое-то заведение»

Юле 20 лет. Вместе с молодым человеком девушка будет работать в новогоднюю ночь. Поэтому 31 декабря они накрывать праздничный стол не планируют.

— Возможно, 1 января мы сходим в какое-то заведение. С закусками и алкоголем это примерно 150−200 рублей на двоих.

Что касается подарков, то в ноябре пара купила в дом телевизор и плейстейшн — решили, что это и будут их подарки к праздникам.

— Но в итоге каждый приобрел друг другу отдельный подарок на примерно 100 рублей. Также мы купили подарки родителям — на это ушло где-то 160 рублей, и друзьям — в районе 70 рублей.

«Отмечать планируем на даче»

Артему 41 год. На новогоднее торжество он планирует потратить 200−250 рублей.

— Отмечать планируем на даче в 30 км от города: там озеро, лес, тихо и спокойно. Едем на несколько дней: с 30 декабря по 2 января. Нас будет восемь человек.

Готовить будем оливье, сельдь под шубой, бутерброды с икрой, шашлыки на мангале, а в духовке — куриные бедра. Также на столе будет копченая скумбрия, картошка, свои грибочки, свежие огурцы и помидоры, мясная нарезка.

«За дом выходит по 100 $ с человека, всего нас будет 12»

Алесе — 22 года. На Новый год девушка вместе с молодым человеком и друзьями будут снимать загородный дом с караоке, сауной и бильярдом.

— За дом выходит по 100 $ с человека, всего нас будет 12. На продукты уйдет где-то 150 рублей с каждого. Накрывать планируем по всем традициям: салаты, несколько видов бутербродов, горячее, шашлык, игристое и что покрепче.

Из подарков девушка покупала для парня ботинки и кронштейн для компьютера — на это потратила чуть более 200 рублей.

«На весь стол уйдет около 300 рублей»

Ирине 40 лет. Встречать Новый год она планирует с мужем и свекром дома. Какие-то продукты супруги начали покупать заранее — например, форель для засолки, а также куриное филе, чтобы засушить, и свиную полендвицу.

— На горячее будем запекать карпа и мясо. Из салатов будет крабовый, маленькая тарелочка шубы и оливье. Из закусок — креветки в панировке, красная рыба с творожным сыром, тарталетки с морепродуктами, из нарезки — собственного соленья куриное филе и свиная полендвица.

Готовить, признается женщина, они с мужем и свекром будут всего по чуть-чуть. Свекр себе также будет покупать копченую скумбрию. На следующий день к Ирине в гости приедут ее родители, поэтому дополнительно на столе будет торт. На весь стол уйдет около 300 рублей.

Что касается подарков, то женщина признается: в этом году особо дарить их не будет.

— Дочери с зятем буду дарить деньги — 100 $. Родителям — постельное белье, оно обошлось в 80 рублей. И отдельно подарок коллеге, стоимостью около 60 рублей — это серьги, две шоколадки, масло для губ, носки, бомбочка для ванны и маленькое полотенце.

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