В Китае назначен новый министр обороны 1 29.12.2023, 15:12

Фото: interfax.az

Дун Цзюнь

Предыдущий исчез из публичного пространства после встречи с Лукашенко.

В Китае назначен новый министр обороны. Им стал Дун Цзюнь. Такое решение принял Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.

Об этом 29 декабря сообщило агентство Reuters.

Предыдущий министр обороны Ли Шанфу был официально снят с должности в конце октября.

Однако он исчез из публичного пространства еще в сентябре. СМИ писали о том, что в отношении него начато было следствие. Ли Шанфу пробыл главой Минобороны КНР около полугода. В августе он посещал Беларусь, где встретился с Хрениным и Лукашенко, а буквально через несколько недель исчез.

Дун Цзюнь имеет звание адмирала. С 2021 года он командовал Военно-морскими силами Китая.

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