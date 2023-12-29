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В Минске закрылся единственный пункт обмена валют, который не принадлежал банку

  • 29.12.2023, 15:12
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В Минске закрылся единственный пункт обмена валют, который не принадлежал банку

В чем причина?

Нацбанк сообщает, что у ЗАО «Инкасс.Эксперт» отозвали лицензию. Эта организация оказывала кассово-инкассаторские услуги для финансовых учреждений и корпоративного бизнеса.

Простым белорусам она могла быть интересна тем, что у нее был пункт обмена валют — единственный, который не принадлежал напрямую банку, пишет Blizko.by.

Компания «Инкасс.Эксперт» была зарегистрирована в ноябре 2015 года. Она является дочерней компанией ОАО «Сбер Банк» и входит в структуру банковского холдинга. Организация создана для оказания кассово-инкассаторских услуг финансовым институтам и корпоративным клиентам.

При этом курс обмена валют в их единственном обменнике (на первом этаже ТЦ «Титан» на проспекте Дзержинского в Минске) отличался от курса валют «Сбер Банка». Обменный пункт начал свою работу в августе этого года.

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