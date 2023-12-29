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Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой

  • 29.12.2023, 15:14
Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой

Но он не сдался.

Харьковские спасатели показали удивительное спасение мужчины, которого из-за ракетного удара России зажало глыбой разрушенного здания.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Харьковской области, мужчина потерял дом. Однако благодаря усилиям служб харьковчанина удалось вовремя достать из-под завалов.

На опубликованных кадрах видно, что почти все тело пострадавшего было зажато под бетонной глыбой, а мужчина не мог самостоятельно двигаться. Завалы спасатели разбирали с помощью специальных инструментов.

«Харьков. На этих кадрах - спасение мужчины из-под завалов. Здание было разрушено российской ракетой утром. Спасатели ГСЧС, вместе с другими службами, продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 декабря и в пятницу утром российские оккупанты выпустили по Украине более 150 ракет разного типа, а также более 30 «Шахедов».

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