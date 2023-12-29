Замминистра энергетики Михадюка отправляют в отставку 2 29.12.2023, 15:22

Михаил Михадюк

В министерстве он курирует в том числе вопросы ядерной энергетики.

Заместителя министра энергетики Михаила Михадюка снимают с должности. В Национальном реестре правовых актов появилось постановление Совета министров №956 от 28 декабря под названием «Аб вызваленні М.І.Міхадзюка». Документ еще официально не опубликован. Его публикация ожидается в ближайшее время.

Михаилу Михадюку 68 лет. Он занимает пост заместителя министра энергетики с 2005 года. В министерстве Михадюк курирует в том числе вопросы ядерной энергетики, работу БелАЭС, вопросы строительства и инвестиций.

Напомним, в этом году официально было завершено строительство Беларусской АЭС. Осенью она была введена в эксплуатацию.

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