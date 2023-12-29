Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 4 лайфхака 29.12.2023, 15:30

Для этого потребуется много воды и определенная еда.

На носу новогодние застолья, которые, как правило сопровождаются жирной тяжелой едой, майонезными салатами, кремовыми тортами и обилием алкоголя.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook рассказала, как пережить новогодние праздники и не растерять своего здоровья. Для этого потребуется много воды и определенная еда. Спойлер - алкоголь можно.

1.Клетчатка

Клетчатка – это все существующие овощи, крупы, зелень, ягоды, фрукты, бобовые. Вот именно в таком порядке, то есть овощей больше.

Запеканки, рулеты, паштеты, рагу, тушеные, квашеные и свежие в нарезке. Если желудок, кишечник здоровы – больше свежих. Если есть какие-то проблемы – больше в мягком (запеченном, тушеном виде).

Клетчатка – это «подушка», поглотитель всего, что вы добавите к ней: жира, сахара, алкоголя.

2. Мало несвязанного жира и сахара

Все жареные в жире колбасы, студни с сантиметровым слоем смальца сверху, торты и пирожные с масляным кремом (трубочки, «орешки» со сгущенкой и тп) совмещены в один прием пищи почти мгновенно доведут ваш организм до состояния сахарного диабета 2 типа. «Я не шучу: сочетание сахара и жира усугубляют, буквально ломают работу инсулиновых рецепторов и организм оказывается в состоянии инсулинорезустентности», - предупреждает диетолог.

Не жарьте, а тушите, подливая воду и запекайте

Вместо выпечки с кремом приготовьте с плодово-ягодной начинкой, например, штрудель с яблоками и корицей, вареники с вишнями, смородиной, желе, домашним зефиром.

3. Много воды

Вода может быть с лимоном, калиной, клюквой, гранатом. Или компот из сухофруктов без сахара и без меда. «Выпивая воду мы меньше захотим есть, чаще будем ходить в туалет, а это хорошо, потому что и подвигаемся, и в то время не будем есть», - говорит Скиталинская.

4. Алкоголя мало и не крепкого (в идеале – никакого)

Не добивайте свою печень и мозг алкоголем, они и так стрессированы нашей военной жизнью. Не пейте на голодный желудок, сначала обеспечьте «подушку».

Пейте некрепкое, лучше – вино, еще лучше – сухое. Оно поможет лучше перевариться и усвоиться мясным блюдам.

Чередуйте алкоголь с водой.

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