В ГУР рассказали, что заставит Путина завершить войну 29.12.2023, 15:32

Украинская разведка назвала главное условие.

Существует мнение, что если перенести боевые действия на территорию Крымского полуострова, тогда Кремль может захотеть завершения войны в Украине. На эту тему высказался заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает NV.

По его словам, если перенести и в принципе проводить боевые действия на территории временно оккупированного полуострова, это повлияет на ход войны на всех направлениях. Крым крайне важен для противника.

«Крым — это на сегодня транзитная зона для поставки вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в наши южные регионы — Херсонская, Запорожская области. Во-вторых, базирование Черноморского флота. Хотя мы его, по сути, изолировали и сейчас Черноморский флот действует в основном только в восточной части Черного моря, но он остается мощным», — заявил Вадим Скибицкий.

Опасность от российских кораблей остается, ведь они продолжают патрулировать акваторию, а также в любой момент могут нанести ракетный удар по украинской территории, продолжают в ГУР.

В то же время, есть цели, которые перед собой ставил президент России Владимир Путин последние 2 года. Он их не выполнил ни в 2022, ни в 2023, а лишь снова перенес на следующий год.

Одна из задач, которую перед оккупантами официально ставил глава Кремля — оккупация Луганской и Донецкой областях в административных границах, но они не смогли это выполнить.

«Мы понимаем, что в любом случае, кроме этого, будет задача удержания временно оккупированных территорий. И они этого не скрывают. Поэтому любые действия по освобождению наших территорий — будь то юг Украины, или это Крымский полуостров — являются нашей задачей. Наша стратегическая задача — вернуть оккупированные территории под контроль», — заявил Вадим Скибицкий.

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