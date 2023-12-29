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С Нового года в Беларуси существенно подорожают сигареты

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  • 29.12.2023, 15:39
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С Нового года в Беларуси существенно подорожают сигареты

В некоторых случаях цены вырастут на 40 копеек.

С 1 января в Беларуси существенно вырастут цены на сигареты — это связано с увеличением акцизных ставок. Новые цены сообщает Министерство по налогам и сборам.

На 30-40 копеек вырастут цены на продукцию Гродненской табачной фабрики «Неман» — сигареты марок «Магнат», «Минск», «Премьер», «Фэст», Dove, Credo, NZ, Portal, Rigins. На 30 копеек дороже станут ряд марок сигарет Pall Mall, Rothmans и RB PERLIAMUTR.

Сигареты МАС, которые выпускает компания «Табак-инвест», подорожают на 30 копеек. Сигареты «Корона» того же производителя — на 15-25 копеек, «Форт» — на 25 копеек, Kalipso — на 30 копеек. На 20 копеек вырастут цены на LD Compact Lounge Special, на 30 копеек — Lucky Strike, на 15-20 копеек — разные марки сигарет Richmond. Несколько видов Camel подорожают на 5 копеек.

Компания «Интер-Тобакко» повысит цены на ряд марок Dove и Red Bor на 40-45 копеек.

На 20 копеек подорожают сигареты Chapman от «Беларусьторга». Также компания начнет выпускать марку ESSE стоимостью 6,8-6,9 рубля.

Продукция ООО «Энерго-Оил» в документе МНС не упоминается.

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