Польский генерал о нарушении воздушного пространства: Это попытка спровоцировать Варшаву 4 29.12.2023, 16:06

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Роман Полько

Фото: STANISLAW KOWALCZUK/EAST NEWS /East News

Оперативное командование Польши анализирует ситуацию.

В Польше с утра, во время российской атаки на Украину, зафиксировали нарушение воздушного пространства. В Польше не исключают преднамеренную провокацию.

Об этом заявил генерал польской армии Роман Полько, которого цитирует Niezależna.

Как пояснил Полько, оперативное командование Вооруженных сил Польши требует больше времени, чтобы проанализировать траекторию полета утреннего объекта, найти его остатки, или же идентифицировать. В то же время Варшава осознает то, что в Украине сейчас идет война и польскую границу может пересечь любая ракета.

Он отметил, что Украина якобы использует некоторые устаревшие системы противовоздушной обороны, которые также могут сбиться с курса. В то же время он предполагает, что российские террористы могут намеренно проводить операции или обстрелы возле украинско-польской границы, поскольку там не находится никаких группировок войск.

«Интенсивных боевых действий нет. Это, безусловно, провокационные действия, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону. Это показательно», - подчеркнул он.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью Россия прибегла к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали «Шахедами», в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Уже ближе к шести утра российские истребители запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, а по Харькову попал 14 зенитными управляемыми ракетами С-300.

Также террористы совершили пуски:

пяти аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из Астраханской области;

четырех противорадиолокационных ракет Х-31П и одной Х-59.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона Украины уничтожила 114 воздушных целей.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.

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