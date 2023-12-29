«Я за три года «надрессировала» мужа, вся активность на мне, а он — больше на подхвате» 3 29.12.2023, 16:16

1,738

Фото с сайта businesspskov.ru

Сколько белорусские Дед Мороз и Снегурочка зарабатывают за сезон.

Новый год сложно представить без главных символов этого праздника – Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые белорусы заказывают сказочных персонажей на корпоратив или в офис, а кто-то таким способом хочет устроить незабываемый сюрприз на дому для своих детей.

Стоимость новогоднего поздравления разнится по стране: и дело не только в том, в столице или райцентре выступают Дед Мороз и его внучка. Цена зависит от многих факторов, в том числе опыта артистов, возраста детей и продолжительности праздничной программы.

Сайт newgrodno.by рассказал, сколько белорусские Дед Мороз и Снегурочка зарабатывают за сезон, какие есть подводные камни в этой сфере и сколько за эту деятельность нужно заплатить налог..

Широкие плечи и собственная борода

Следует отметить, что Дедом Морозом и Снегурочкой работают разные люди. В их числе немало тех, кто постоянно крутится в сфере развлечений, но есть и такие, кто воспринимает эту деятельность как подработку.

Минчанин Николай относится к первой категории. Хотя сегодня он позиционирует себя больше как профессиональный ведущий, в прошлом ему очень много раз доводилось быть в роли Деда Мороза. Признается, что и сегодня, если есть такая необходимость, может надеть сказочный костюм и побыть добрым волшебником. К слову, у мужчины внешность классического Деда Мороза.

«Я всегда достаточно большим был. Занимался плаванием, у меня из-за этого широкие плечи, а масса тела была 80-90 килограммов, а сейчас я вообще вешу 110 килограммов. Ну такой классический Дед Мороз», — улыбается Николай.

Еще один плюс, который помогал ему в работе, — собственная борода. На выступления Николай подкрашивал ее специальными белыми красками. По его словам, детвора, которая пыталась снять с Деда Мороза бороду во время утренника, приходила в восторг от того, что она настоящая и, соответственно, сам дедушка что ни на есть настоящий.

От дворовых праздников до онкоцентров

Первый опыт работы Дедом Морозом мужчина получил около 15 лет назад, когда учился в университете. Знакомая, у которой было свое праздничное агентство, пригласила Николая подработать Дедом Морозом.

«Мы ездили поздравлять детей по частным домам и квартирам. Программа длилась полчаса, какие-то копейки тогда платили, но для студентов это было хорошим подспорьем», — вспоминает начало своей карьеры собеседник.

Постепенно молодой человек набрался опыта, купил собственный костюм Деда Мороза и поднял ценник на свои услуги. Хороший эффект начало давать «сарафанное» радио – люди через знакомых узнавали про Николая и приглашали его выступать.

Утренники в школах и детских домах, корпоративы, дворовые праздники – где только не появлялся переодетый Дед Мороз. Дарить положительные эмоции детям и взрослым парню очень нравилось, хотя были и сложные моменты в работе.

«Мы благотворительно выступали в детских домах и ездили в онкоцентры. Вот там было очень тяжело психологически. Когда ты приезжаешь на второй год и видишь, что 95% тех детей, которые были в прошлом году, уже нет. Просто они уже умерли… Это очень сложно», — признался минчанин.

Говоря о трудностях, Николай отметил, что некоторые люди недооценивают работу Дедушки. Некоторым со стороны кажется, что нет ничего сложного надеть костюм и поразвлекать детей.

«На самом деле, это совсем не так. Выступление забирает очень много энергии. И на детей энергии уходит гораздо больше, чем на взрослых. Иногда после восьмичасового корпоратива на 100-120 человек я устаю меньше, чем, когда час работаю с тремя детьми», — поделился собеседник.

Богатые не значит щедрые

По словам Николая, самым ходовым временем в работе Деда Мороза и Снегурочки считается неделя до Нового года. В среднем сорокаминутное выступление в кафе обойдется в 320 белорусских рублей на двоих, а поздравление на дому – в пределах 200 рублей. Но при этом, добавляет собеседник, чтобы люди были готовы заплатить такие деньги, у сказочных персонажей должен быть наработан немалый опыт.

В последний день уходящего года расценки стремительно ползут вверх, добавляет собеседник.

«Чем ближе к 31-му декабря, тем дороже. А 31-го обычно ценник в два раза увеличивается, то есть выход Дедушки Мороза и Снегурочки в кафе будет стоить 200 долларов. Обычно в этот день начинают работать в 19:00 и заканчивают около 00:00, посещая несколько заведений», — рассказал Николай.

По подсчетам собеседника, если плотно работать неделю до Нового года минимум с четырьмя выездами в день, а также 31 декабря, то за семь дней можно на двоих заработать «грязными» около 6,4 тысячи белорусских рублей.

В свою очередь Николай назвал мифом, что богатые люди – самые щедрые клиенты. Как правило, чем больше у людей денег, тем больше они не хотят с ними расставаться, убежден собеседник.

«Однажды у меня был заказ в огромный частный дом недалеко от центра Минска. Там было три семьи, и одна из них – это знакомые моих знакомых. Мы с ними не договорились о конкретной цене. Я им просто сказал – сколько дадите, думая, что люди должны быть щедры. Ну а по итогу дали намного меньше, чем давали обыкновенные люди», — признался Николай.

Однако тех, кто гонится за дешевизной, минчанин предупреждает, что можно вместо приятных эмоций получить большое разочарование.

«Есть выезды, которые стоят 50 рублей. Но там приезжает студент, костюм на нем висит и видно, что в него три таких студента влезет. Я однажды такое наблюдал, когда вышел мальчик, а за ним костюм волочился. Ну вот ему бы зайчика играть, а не Деда Мороза», — поделился собеседник.

Семейный дуэт

Считается, что если Дед Мороз может обойтись на празднике без своей внученьки, то мало кто захочет смотреть выступление одной Снегурочки. Кстати, как отметил Николай, прибыль в творческом дуэте не всегда делится поровну – все зависит от личного вклада в общее дело. В некоторых парах большую часть программы тянет на себе Дед Мороз и, соответственно, он по итогу получит больше, но бывает и наоборот.

Елена уже на протяжении многих лет в канун Нового года подрабатывает Снегурочкой. Чтобы праздничный бизнес был более выгодным, женщина уговорила своего мужа быть Дедом Морозом. И если у Елены до этого был опыт работы в развлекательной сфере, то супругу пришлось вживаться в роль Деда Мороза с нуля. Семейная пара живет в райцентре недалеко от белорусской столицы и основные заказы получает в своем городе.

«Я за три года «надрессировала» мужа. Это не его сфера, он не очень активный сам по себе. То есть бывают люди, которые одаренные по жизни, они не побоятся зайти в дом и что-то сказать. Мой муж совсем не такой: он просто знает программу и где свои слова вставить. Вся активность на мне, а он — больше на подхвате», — рассказала Елена о делении ролей в семейном дуэте.

Хотят подешевле

В этом году супруги работают неделю до Нового года, а 31-го декабря до 18:00. У пары – маленький ребенок, возможности работать дольше просто нет. Кроме этого, признается Елена, все-таки хочется уделить время и своей семье, тем более слишком больших денег в этой сфере сейчас не заработаешь. По крайней мере, в регионах.

«У нас в этом году больше всего пользуется спросом экспресс-поздравление. Наверное, это связано больше с бюджетом, потому что оно менее затратное. Сейчас многие хотят, чтобы было подешевле», — отмечает собеседница.

Стоимость поздравлений в райцентрах существенно отличаются от столичных, добавляет женщина. Так, у пары цена экспресс-поздравления составляет 35 рублей, программа на 15-20 минут обойдется в 60 рублей, а получасовая – в 80 рублей. Однако если делать заказ на 31-е декабря, то стоимость каждой увеличивается на 10-15 рублей.

«Мы подсчитывали, что если работать неделю, включая 31-е декабря, то можно на двоих заработать около 2000 белорусских рублей. Если вычесть налоги и затраты на бензин, то останется порядка тысячи рублей», — подчеркнула женщина.

Елена отмечает, что у пары есть постоянные клиенты, которые из года в год заказывают их своим детям. Женщина называет большим счастьем возможность видеть, как за год подросли и повзрослели мальчишки и девчонки. Также семейный дуэт приглашают выступать в одну деревню, где они за один приезд обходят пять-шесть семей.

«Уже не первый год нас заказывают в одну деревню. Туда приезжают дачники, они такие активные, сами проходят дома и собирают заявки, а потом сообщают нам. Это очень удобно, когда прошелся по одной улице и поздравил несколько семей», — поделилась собеседница.

Однако от некоторых заказов супруги принципиально отказываются. Например, не работают на взрослых корпоративах. Такое решение они приняли после выступления в местном ресторане.

«Мы подготовили программу на 20-30 минут, но нам этого хватило, чтобы понять, что мы не хотим работать на взрослых мероприятиях. Когда выступаешь перед детьми, они тебе в глаза смотрят и очень рады тебя видеть. А взрослые, когда ты что-то им пытаешься показать, едят и пьют. Я думаю, что перед взрослыми и детьми должны выступать разные Дед Мороз и Снегурочка», — поделилась женщина.

Сколько нужно заплатить налог?

Чтобы работать официально, Деду Морозу и Снегурочке нужно за день до начала своей деятельности уплатить единый налог. Его сумма разнится в зависимости от региона. Так, больше всего нужно заплатить жителям столицы – 518 рублей. В областных центрах и Минском районе единый налог составляет 478 рублей.

Еще ниже ставка, 404 рубля, в таких городах, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск. А в небольших населенных пунктах она составляет 294 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».