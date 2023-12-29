«Литрбол — не спорт»: российского топ-чиновника назвали «балоболом» 5 29.12.2023, 16:28

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Дмитрий Чернышенко

Фото kremlin.ru

Хотел порадовать Путина, но разозлил россиян.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что 72 миллиона россиян регулярно занимаются спортом.

Соответствующее заявление Чернышенко приводит РИА Новости. Слова чиновника настолько разнятся с действительностью, что сами россияне назвали Дмитрия «балоболом», который решил выслужиться перед Путиным.

«В целом, говоря о развитии спорта, президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году 70% всех наших граждан были вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом.

Мы к ней уверенно идем – сегодня спортом в России занимаются 72 миллиона человек, это более 50%. В 2020 году эта цифра была 62 миллиона человек», – сказал Чернышенко.

В Сети понимают, что российские власти взяли данную цифру «с потолка» и она очень далека от действительности.

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