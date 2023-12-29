Данилов: Бункерная крыса своими руками роет собственную могилу 1 29.12.2023, 16:50

3,536

Алексей Данилов

Секретарь СНБО пообещал ответ за массовую атаку по Украине.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал российского диктатора Владимира Путина «бункерной крысой» и заверил, что ответ за массированный удар по Украине 29 декабря не заставит себя ждать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

«Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов ее и похоронит. Мы будем бороться столько, сколько это будет необходимо, пока - #RussiaDie», - написал он.

Данилов также заверил, что «за Днепр, Одессу, Львов, Харьков и Киев - ответ не заставит себя ждать».

«С холодной ненавистью и горячим сердцем встречаем этот день. Ракетные сосуды временно существующей России имеют и будут иметь прямо противоположный эффект, чем ожидают кремлевские отбросы, но они никогда не понимали и уже никогда не поймут Украину», - добавил глава СНБО.

Пять пунктов

Он также назвал пять главных моментов, которые, вероятно, станут главной «мантрой» каждого украинца особенно после сегодняшней массированной атаки по стране. А именно:

▪ еще большая ненависть к России и россиянам, которые с животной покорностью поддерживают рашистский режим - они враги, навсегда;

▪ максимализация неприятия всего, что связано с русскостью - культуры, языка, традиций. Страной, которая убивает детей и выбирает «военными» целями роддома;

▪ недопущение разговоров и действий в направлении любых компромиссов со страной-недобытком, гнойным куском недоимперии;

▪ кристаллизация идеи и движения Национального сопротивления - #RussiaMustDie!;

▪ окончательное уничтожение возможности существования каких-либо пророссийских движений в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».