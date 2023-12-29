В Бресте за протесты 2020-го года задержали мужчину, вернувшегося из Польши 29.12.2023, 17:03

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Привлекали новый отряд внутренних войск.

В Бресте задержали вернувшегося из Польши белоруса. Силовики обвинили его в том, что он «кидался на правоохранителей» во время протестов и опубликовали «покаянное» видео в своем телеграм-канале.

По словам силовиков, брестчанин более года провел в Польше, а накануне праздников вернулся домой. Его задерживали при поддержке отряда «Шторм».

Силовики заявили, что мужчина «кидался на правоохранителей» во время протестов 2020 года.

Напомним, отряд «Шторм» создали в начале мая 2023 года на базе брестской войсковой части 5526 внутренних войск МВД.

Брестчанин во время задержания. Скриншот из телеграм-канала силовиков

Скриншот из телеграм-канала силовиков

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