закрыть
29 декабря 2023, пятница, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бресте за протесты 2020-го года задержали мужчину, вернувшегося из Польши

  • 29.12.2023, 17:03
  • 1,964
В Бресте за протесты 2020-го года задержали мужчину, вернувшегося из Польши

Привлекали новый отряд внутренних войск.

В Бресте задержали вернувшегося из Польши белоруса. Силовики обвинили его в том, что он «кидался на правоохранителей» во время протестов и опубликовали «покаянное» видео в своем телеграм-канале.

По словам силовиков, брестчанин более года провел в Польше, а накануне праздников вернулся домой. Его задерживали при поддержке отряда «Шторм».

Силовики заявили, что мужчина «кидался на правоохранителей» во время протестов 2020 года.

Напомним, отряд «Шторм» создали в начале мая 2023 года на базе брестской войсковой части 5526 внутренних войск МВД.

Брестчанин во время задержания. Скриншот из телеграм-канала силовиков
Скриншот из телеграм-канала силовиков
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин