В России обвинил Шойгу и Герасимова в работе на Зеленского 29.12.2023, 17:13

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Пока Z-каналы и ультрапатриоты заходятся в восторге от авиаудара по Украине, коллаборант Игорь Димитриев задумался о последствиях этого военного преступления. Он даже заподозрил, что военное командование РФ работает на Украину.

Гневное сообщение Димитриев обнародовал на своем канале в Telegram утром 29 декабря, передает Диалог.UA.

Димитриев отметил, что в результате российской атаки под удар попала многоэтажка в районе Одессы, от которого он когда-то был избран местным депутатом. До войны, отметил предатель, там были сильны пророссийские настроения. Однако не сейчас.

Сегодняшняя авиаатака, отметил он, чревата не только исчезновением в Украине остатков хорошего отношения к РФ.

«Какой это будет иметь эффект? Предполагается, наверное, что массированные ракетные атаки должны психологически подавлять население Украины и лишать его желания к сопротивлению. Пока на Западе увлечены чем-то другим, можно провернуть. Но по факту миролюбивые настроения у украинцев пробиваются именно в те периоды, когда ракеты не летят… А после ракетных ударов и гибели гражданских непримиримая ненависть вспыхивает вновь. Видимо, с помощью сегодняшней ракетной атаки российское командование помогает Зеленскому в деле мобилизации и ускорения поставок западных вооружений», - написал предатель.

Он также высказал уверенность, что сегодняшняя атака - это якобы месть Украине за уничтожение российских бомбардировщиков на Херсонщине и военного корабля «Новочеркасск». Военные эксперты придерживаются иного мнения. Они отмечают, что удар готовился задолго: РФ месяцами копила ракеты, отрабатывала пути обхода ПВО и готовила план комбинированной атаки.

По последним данным, при массированном ударе утром 29 декабря как минимум 18 гражданских погибли, свыше 100 ранены. Повреждены жилые дома, роддом, критическая инфраструктура.

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