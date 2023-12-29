Никогда не используйте пылесос: простой способ убрать опавшую хвою с пола 29.12.2023, 17:17

Один кухонный трюк может сделать это очень легко.

Уборка опавшей хвои может быть сложной задачей, так как она может повредить ваш пылесос, если вы попытаетесь ее засосать, но есть лайфхак, который может сделать эту работу легкой и приятной.

Если в этом году вы решили отказаться от искусственных елок в пользу настоящих вечнозеленых хвойных деревьев, то, возможно, заметили небольшое количество иголок на полу под вашей елкой. Ваш первый инстинкт может заключаться в том, чтобы включить пылесос, чтобы быстро убрать беспорядок, но, по словам эксперта по уборке, вместо этого вам следует поискать в кухонных шкафах кухонные принадлежности.

Эмили Бэррон, эксперт по уборке, рассказала The Mirror, что никогда не стоит использовать пылесос для уборки опавшей хвои, поскольку острые листья могут застрять в различных частях машины - включая шланг, мешок и фильтры - и могут вызвать засорение, когда их накопится достаточно.

Не бойтесь, это не значит, что вы должны пытаться собрать иглы вручную.

«Вместо этого вам следует достать ближайший контейнер с пищевой содой или бикарбонатом соды, который уже может быть в ваших кухонных шкафчиках, если вы готовили праздничную выпечку в течение последних нескольких недель», - указывает эксперт.

Все, что вам нужно сделать, это посыпать пол порошком, чтобы покрыть иголки и облегчить сборку, а затем использовать метлу или ворсистый валик. Собранную хвою следует выбросить в помойку, а остатки пищевой соды можно убрать пылесосом, и пол снова станет чистым.

Эмили также отметила, что очень важно поливать елку, чтобы предотвратить чрезмерное опадание хвои, но отметила, что, по словам другого эксперта, тип воды, которой вы поливаете елку, может нанести еще больший ущерб. Она сказала: «убедитесь, что вы подливаете воду через день, и не позволяйте основанию высохнуть, иначе может образоваться уплотнение, и оно не впитает воду».

Эксперт также посоветовала держать елку подальше от батарей, поскольку теплая температура также может ускорить процесс опадания хвои. Она добавила: «убедитесь, что рождественская елка стоит в самой прохладной части комнаты, вдали от огня и радиаторов. Тепло ускорит процесс осыпания хвои».

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