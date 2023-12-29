закрыть
29 декабря 2023, пятница, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ракета SpaceX вывела в космос секретный военный самолет США

6
  • 29.12.2023, 17:24
  • 3,284
Ракета SpaceX вывела в космос секретный военный самолет США

На борту X-37B будут проведены разнообразные секретные эксперименты и испытания неизвестных технологий.

Секретный космический самолет США под названием X-37B отправился в свою седьмую миссию на борту ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX 28 декабря. Впервые X-37B вывела в космос именно эта ракета, которая способна отправить его на более высокую орбиту, чем когда-либо прежде. Как и в предыдущие миссии, на борту многократного космического самолета нет экипажа, пишет The Guardian.

Запуск секретного американского космического самолета X-37B состоялся на две недели позже запланированного. В середине декабря были сделаны три попытки отправить его в космос, но запуск переносили то из-за плохой погоды, то из-за неизвестных технических проблем.

Ракета-носитель Falcon Heavy отправила на орбиту X-37B через две недели после того, как в космос полетел схожий китайский секретный космический самолет под названием «Шэньлун». Если у американского беспилотного самолета состоялся уже седьмой полет в космос, то «Шэньлун» отправился в свою третью миссию. Так, выход на орбиту X-37B ознаменовал еще одно событие в соперничестве США и Китая в космосе.

Известно, что X-37B – это военный самолет, на борту которого Пентагон тестирует в космосе разные технологии. В первый раз он отправился на орбиту еще в 2010 году. Предыдущая, шестая миссия, завершилась в ноябре 2022 года, и это был самый продолжительный полет для X-37B – он провел на орбите 908 дней.

Космический самолет для Пентагона построила компания Boeing, и он напоминает космические шаттлы NASA, хотя и в 4 раза меньше – его длина 9 метров. Самолет выводит на орбиту ракета-носитель, а приземляется он в автономном режиме как обычный самолет. Известно, что X-37B может летать в космосе на высоте от 240 до 800 км. Но в Пентагоне не сообщили, на какую высоту на этот раз отправился X-37B, однако ракета-носитель Falcon Heavy способна вывести его на более высокую орбиту, чем когда-либо прежде.

В рамках седьмой миссии на борту X-37B снова будут проведены разнообразные секретные эксперименты и испытания неизвестных технологий. Также будет проведен эксперимент по заказу NASA, в рамках которого учёные хотят получить данные о том, как на семена растений влияет длительное влияние космического излучения.

Точно неизвестно, сколько в этот раз продлится миссия самолета X-37B, но некоторые эксперты считают, что секретный самолет может вернуться на Землю в июне 2026 года. Каждая следующая миссия была длиннее предыдущей, поэтому седьмой полет в космос может стать рекордным. Например, первая миссия X-37B длилась 224 дня, а пятая – 780 дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин