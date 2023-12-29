Ракета SpaceX вывела в космос секретный военный самолет США 6 29.12.2023, 17:24

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На борту X-37B будут проведены разнообразные секретные эксперименты и испытания неизвестных технологий.

Секретный космический самолет США под названием X-37B отправился в свою седьмую миссию на борту ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX 28 декабря. Впервые X-37B вывела в космос именно эта ракета, которая способна отправить его на более высокую орбиту, чем когда-либо прежде. Как и в предыдущие миссии, на борту многократного космического самолета нет экипажа, пишет The Guardian.

Запуск секретного американского космического самолета X-37B состоялся на две недели позже запланированного. В середине декабря были сделаны три попытки отправить его в космос, но запуск переносили то из-за плохой погоды, то из-за неизвестных технических проблем.

Ракета-носитель Falcon Heavy отправила на орбиту X-37B через две недели после того, как в космос полетел схожий китайский секретный космический самолет под названием «Шэньлун». Если у американского беспилотного самолета состоялся уже седьмой полет в космос, то «Шэньлун» отправился в свою третью миссию. Так, выход на орбиту X-37B ознаменовал еще одно событие в соперничестве США и Китая в космосе.

Известно, что X-37B – это военный самолет, на борту которого Пентагон тестирует в космосе разные технологии. В первый раз он отправился на орбиту еще в 2010 году. Предыдущая, шестая миссия, завершилась в ноябре 2022 года, и это был самый продолжительный полет для X-37B – он провел на орбите 908 дней.

Космический самолет для Пентагона построила компания Boeing, и он напоминает космические шаттлы NASA, хотя и в 4 раза меньше – его длина 9 метров. Самолет выводит на орбиту ракета-носитель, а приземляется он в автономном режиме как обычный самолет. Известно, что X-37B может летать в космосе на высоте от 240 до 800 км. Но в Пентагоне не сообщили, на какую высоту на этот раз отправился X-37B, однако ракета-носитель Falcon Heavy способна вывести его на более высокую орбиту, чем когда-либо прежде.

В рамках седьмой миссии на борту X-37B снова будут проведены разнообразные секретные эксперименты и испытания неизвестных технологий. Также будет проведен эксперимент по заказу NASA, в рамках которого учёные хотят получить данные о том, как на семена растений влияет длительное влияние космического излучения.

Точно неизвестно, сколько в этот раз продлится миссия самолета X-37B, но некоторые эксперты считают, что секретный самолет может вернуться на Землю в июне 2026 года. Каждая следующая миссия была длиннее предыдущей, поэтому седьмой полет в космос может стать рекордным. Например, первая миссия X-37B длилась 224 дня, а пятая – 780 дней.

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