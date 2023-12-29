«Люди часто продают эти сокровища за копейки» 9 29.12.2023, 17:41

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Белоруска собрала уникальную коллекцию из старых елочных игрушек.

51-летняя Светлана Грекова – хозяйка магазина «Техносила» в Бобруйске, а в свободное время – коллекционер старых новогодних игрушек. В ее коллекции – уже более тысячи винтажных экземпляров, пишет bobruisk.ru.

«Дедушка приносит елку, наряжает ее, а мы с сестрой наблюдаем»

Началось ее увлечение около 6 лет назад с прогулки по барахолке.

– Мы шли с мужем, и я увидела интересные старые игрушки, которые продавала бабушка, – рассказывает собеседница. – Они были такие, как у меня в детстве, и очень мне понравились! Я мужу и говорю: «Давай купим!» Потом еще где-то увидела и купила. И захотелось елку нарядить только старыми игрушками. Это была ностальгия по детству, когда новогодний праздник был настоящим чудом и сказкой. Мы тогда с сестрой жили с бабушкой и дедушкой на улице Минской. По сей день яркое воспоминание: дедушка приносит елку, наряжает ее, а мы с сестрой наблюдаем. А 1 января на столе были разные вкусняшки, и было столько радости, потому что каникулы!

На память о том детстве у Светланы осталось всего игрушек пять. Тогда наши бабушки, дедушки и родители не знали, какими ценными окажутся в будущем эти украшения, говорит она.

– Бабушка била стеклянные игрушки, чтобы сделать нам новогодние короны, и мы с сестрой шли в школу на елку – такие принцессы!

«Люди часто продают эти сокровища за копейки»

Постепенно коллекционирование игрушек захватило нашу героиню не на шутку. Супруг Светланы предложил ей дать объявление о покупке ретро-игрушек.

– Люди звонят, и многие без сожаления расстаются со старыми новогодними украшениями, – говорит женщина. – Как-то позвонил один мужчина, который переехал сюда с Севера. Он привез с собой большущую коробку стеклянных новогодних игрушек, а когда выгружал вещи, она упала. Он сказал мне: «Выбирайте из того, что осталось», и отдал все бесплатно. Так моя коллекция пополнилась сразу сотнями ценных экземпляров. Пожилые люди часто продают эти сокровища за копейки, говорят: «Мне оно не надо, я елку не наряжаю, а так хоть будет на колбасу». Женщины обычно более сентиментальны, они как бы оправдываются с грустью: «Родные умерли, а мы такими не наряжаем елку». Мужчины расстаются с новогодними раритетами более решительно: «Забирай, мне оно не надо». Бывало, что приезжаю за игрушками, а мне говорят: «А у меня еще Дед Мороз есть и Снегурочка, заберете?»

Практически все свои игрушки женщина покупает по объявлениям. Говорит, раньше елочные украшения можно было найти и на «птичке» («птичий» рынок на Дзержинского – прим, ред.), но с каждым годом их там меньше. А в комиссионках, по ее мнению, дороговато – в среднем по 15 рублей за штуку. В интернете ретро-игрушки вообще могут стоить баснословных денег, и в последние годы интерес к советским новогодним украшениям растет. Светлана все свои игрушки покупала по цене от 50 копеек до 5 рублей за штуку.

Чиполлино, Звездочет, майские жуки, кукуруза…

Коллекция Светланы разложена в коробках по темам, каждая подписана: снеговики и Деды Морозы, куколки-девочки-дети, животные, овощи, фрукты, рыбы, насекомые, птицы, шары... Большинство игрушек стеклянные, есть также из картона и ваты. Очень многие елочные раритеты – на прищепках.

Кроме разноцветных сверкающих шаров, есть много сказочных героев – тут и старик Хоттабыч, и Чиполлино, и Красная Шапочка, и Звездочет... А какое разнообразие насекомых – божья коровка, улитка, майский жук... Из «овощей» можно составить целый салат: баклажан, морковка, помидор, кукуруза, огурцы разных видов и даже девочка-редиска! А какие милые детские воспоминания пробуждают месяц с «лицом», мальчик на санках, новогодние часы и всевозможные фонарики!..

В коробке с игрушками из ваты находим Медсестру, Снегурочку, гуся с грибами. А каких только Дедов Морозов нет в коллекции – и из ваты, и пластмассовые. Бережно, в отдельной коробке сложены стеклянные бусы и верхушки для елки.

Светлана старается узнать историю каждой своей игрушки. В какие годы и где она была сделана. Самые старые экземпляры – ватные и стеклярусные (это такие стеклянные трубочки и бусинки, нанизанные на проволоку), а также шары ручной работы, они датируются 40-ми годами прошлого века. Коллекционер предполагает, что есть среди них и 1936-37 года.

«Старые игрушки хочется трогать руками, в них есть душа»

– Современные пластмассовые игрушки меня не радуют, – говорит Светлана. – Старые игрушки хочется трогать руками, в них есть душа, история. Из современных мне нравятся только украшения фабрики елочных игрушек «Грай», которая находится в Минске, в них тоже есть душа. Каждый год покупаю по одной такой.

К Новому году они с мужем ставят в доме большую живую ель под два метра высотой. Светлана украшает ее только старыми игрушками из своей коллекции. Говорит, что реакция гостей на это одна: «Вау!» А вот два ее взрослых сына относятся к такой ретро-елочке, да и к самому Новому году, спокойно, шутят: «Это мамины игрушечки!»

Супруг Светланы, Андрей, коллекционирует виниловые пластинки, так что увлечения друг друга они понимают и уважают. И когда кто-то у них спрашивает: «Будете продавать свои коллекции?», супруг Светланы отвечает: «Не дай Бог так оголодать!»

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