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Шаман получил в бубен

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  • Елена Полоз
  • 29.12.2023, 17:50
  • 11,964
Шаман получил в бубен
Ярослав Дронов

Ярослав Дронов достал уже даже коллег по цеху.

Политолог Марков сообщил, что во время съёмок новогоднего «Голубого Огонька» певцу Ярославу Дронову (Шаману), коллеги устраивают саботаж. Они отвернулись во время его выступления. С Дроновым никто из артистов старался не общаться и не здороваться. Считают его приспособленцем и карьеристом.

По слухам, промоушн певцу Шаману организует Сергей Новиков, руководитель Управления общественных проектов и человек года по версии «Учительской газеты».

Руководитель Русской медиа-группы Киселев называет Ярослава Дронова «совершенно кремлёвским проектом».

По его словам, «очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет Шаман, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня».

Елена Полоз, Telegram

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