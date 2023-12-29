Шаман получил в бубен 7 Елена Полоз

29.12.2023, 17:50

11,964

Ярослав Дронов

Ярослав Дронов достал уже даже коллег по цеху.

Политолог Марков сообщил, что во время съёмок новогоднего «Голубого Огонька» певцу Ярославу Дронову (Шаману), коллеги устраивают саботаж. Они отвернулись во время его выступления. С Дроновым никто из артистов старался не общаться и не здороваться. Считают его приспособленцем и карьеристом.

По слухам, промоушн певцу Шаману организует Сергей Новиков, руководитель Управления общественных проектов и человек года по версии «Учительской газеты».

Руководитель Русской медиа-группы Киселев называет Ярослава Дронова «совершенно кремлёвским проектом».

По его словам, «очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет Шаман, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня».

Елена Полоз, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».