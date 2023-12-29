300 рублей за 100 грамм икры: что почем на Комаровке перед Новым годом 2 29.12.2023, 18:03

1,720

Есть чему удивиться.

А у вас тоже продолжается предновогодняя беготня по магазинам? «ПП» заглянул, что почём на столичном рынке «Комаровка». Вы знаете, есть чему удивиться.

На Комаровке изобилие фруктов как местных, так и импортных. Клубника из Египта за 55 руб за кг. Виноград разных сортов по 7,90-13 руб за кг.

Мандарины – 7,50-10,60. Апельсины по 7 руб за кг. Лимоны можно найти и по 3,50 за кг.

Бананы – 5,50. Хурма – 4,50-5,50.

Яблоки (Беларусь) – 2-4 рубля за килограмм.

Огурцы – 9,90-12,90. Помидоры – 12,50. Капуста и морковь по 2 руб за кг. Цветная капуста – 6,90. Пекинская капуста есть по 2,50.

Лук и свекла по 2,50. Импортный перец по 12,90. Картофель – 1,80.

Есть и приготовленная продукция. Например, яблоки мочёные продают по 7 руб за кг. Огурцы бочковые – 7 руб. Капуста квашеная – 8 руб.

На крытом рынке можно прикупить копчёностей. Кролик копчёный – 35 руб за кг. Курица копчёная – 23 руб за кг. Лопатка косули горячего копчения – 65 рублей за кг.

Тушки птицы из Смолевичского района. Утки по 25 руб за кг, гуси – по 30 рублей. Есть на рынке и индейка, тоже по 30 руб за килограмм.

Яйца куриные домашние продают по 5 рублей за десяток. Фабричные D1 по 3,20.

Не дёшево продают солёные грибы. Боровики солёные по 100 руб за кг. Грузди солёные 100 руб. Опята солёные 50 руб кг. Хорошо инвестировали грибники!

Грибы сушёные – 20 руб 100 гр.

Большой выбор живой рыбы. Карп – 6,69-7,99 руб за кг. Амур – 7,59. Щука – 9,80. Стерлядь – 25,03. Форель радужная – 22.

К новому году есть и икра. Икра горбуши – 36 руб за 100 гр. Для тех, кто может себе позволить есть и чёрная икра (осетровая) – 300 руб за 100 гр.

Продают на Комаровке и живые ели. А также, за 5 рублей можно купить веточек ёлки для запаха в доме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».