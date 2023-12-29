«Бавовна» в Москве и «бегство» кораблей: главные провалы России в войне 2023 года 29.12.2023, 18:12

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Кремль не достиг ни одной из своих целей в Украине.

В 2023 году российская война против Украины близко подобралась к самой стране-агрессору, когда Силы обороны начали наносить удары по военным целям врага на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также в России. Многочисленные «бавовны» на полуострове отодвинули подальше ракетоносители захватчиков, а налеты «неизвестных» дронов принесли панику фактически под Кремль.

Параллельно враг потерпел поражение в своей тактике «мясных» штурмов – сознательное бросание в бой только что мобилизованных и набранных из тюрем солдат спровоцировало лишь увеличение их потерь. OBOZ.UA решил напомнить главные провалы России в боевых действиях против Украины в 2023-м.

«Бавовна» в Москве и других регионах

Ночью 24 июля дроны атаковали здание минобороны РФ в Москве, еще один БПЛА упал возле учреждения, занимающегося кибернаступлением. Также был зафиксирован взрыв в самом центре города – возле Кремля. Впоследствии появилось подтверждение, что все это стало результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ночь 30 июля тоже была «взрывной» для столицы России, которую атаковала очередная волна беспилотников. Хотя в Кремле заявляли, что их «хваленая» ПВО «отбила» атаку, повреждения говорили о другом. В частности, тогда существенно пострадала башня офисного центра «Москва-Сити», где выбило окна во многих офисах этого и соседнего здания, сорвало обшивку «IQ-квартала».

Потом были многочисленные налеты БПЛА на районы под Москвой, на Курскую, Белгородскую, Тульскую, Ростовскую, Тамбовскую и ряд других областей России. Российские власти каждый раз уверяли, что «все дроны были сбиты», но сами россияне в местных пабликах выдавали правду о взрывах и пожарах на территориях или вблизи электроподстанций, аэродромов, воинских частей и заводов, железнодорожных тоннелей и других объектов, каким-то образом связанных с военной агрессией РФ против украинского государства.

В ГУР и Службе безопасности Украины признали причастность только к части таких «бавовн» на территории России. На днях глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что Украина тщательно обдумывает свои цели перед нанесением ударов по объектам врага как на временно оккупированных территориях, так и в РФ. В отличие от страны-агрессора, запускающей ракеты, беспилотники и артиллерийские снаряды по военным и гражданским украинским целям. Он добавил, что бойцы СБУ действуют в рамках правил войны, которую переносят как можно ближе к Кремлю.

Взрывы в Крыму и «бегство» российского флота в Новороссийск

Мониторинговые каналы подсчитали, что с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года на территории захваченного Крыма и в акватории Черного моря рядом с полуостровом произошло около 100 существенных атак. По меньшей мере половина из них привели к серьезным разрушениям, а еще 15 – к разрушениям и жертвам. За осуществление части из них взяла ответственность Украина.

Наиболее памятными из «бавовн» в Крыму именно в 2023 году стали:

– взрывы в Джанкое 20 марта, когда были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр» во время их транспортировки по железной дороге;

– 22 июня поврежден основной Чонгарский автомобильный мост между Херсонской областью и Крымом, удары наносились ракетами «воздух-земля» Storm Shadow;

– 29 июля такими же ракетами Силы обороны попали в Чонгарский железнодорожный мост, а 6 августа были поражены Чонгарский и Генический мосты;

– 21 сентября СБУ и ВМС ВСУ нанесли удар по военному аэродрому «Саки» в Крыму, где было по меньшей мере 12 боевых самолетов РФ;

– 22 сентября ракеты Storm Shadow разрушили штаб Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе. Тогда там заседали российские оккупанты-офицеры, десятки из которых погибли и получили ранения;

– 6 ноября после удара ВСУ двумя крылатыми ракетами SCALP-EG получил серьезные повреждения российский малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800 «Каракурт»;

– 10 ноября разведчики ГУР поразили дронами два российских малых десантных катера – «Акула» проекта 1176 и «Серна» проекта 11770. Суда стояли в бухте Узкая (поселок Черноморское) и пошли на дно вместе с экипажем и бронетехникой, которую захватчики буквально перед тем погрузили на борт;

– 26 декабря Силы обороны ракетным ударом полностью уничтожили большой десантный корабль проекта 775 «Новочеркасск» в порту временно оккупированной Феодосии. Это судно ЧФ РФ потерпело второе и роковое поражение (24 марта 2022-го оно было подбито в порту Бердянска).

После серии таких взрывных событий Россия решила вывести из Крыма в Новороссийск все свои военные корабли, среди которых и десять носителей ракет «Калибр».

Так, согласно спутниковым снимкам OSINT-исследователя MT-Anderson за 17 декабря, известно, что в порту Новороссийска находилось 20 российских кораблей. Из них десять ракетоносителей: два из двух фрегатов типа «Адмирал Григорович», три из трех морских ракетоносителей проекта 21631 «Буян-М», четыре из четырех подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» и один из трех морских ракетоносителей проекта 22800 «Каракурт».

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что России не удалось полностью решить проблемы с логистикой в Крыму, а теперь оккупанты вынуждены менять место стоянки судов, таким образом реагируя на опасности в море, которые создали им Силы обороны Украины.

«Мясные» штурмы не дали желаемого результата

Во второй половине 2023 года российская армия еще больше отметилась такой тактикой ведения атаки, как «мясные» штурмы: на ряде направлений к городам, которые Кремль дал задачу «захватить любой ценой», командование сначала бросало пехоту оккупантов, вслед за которой издалека работали танки и БТРы.

По такой схеме войска РФ действовали на Бахмутском направлении, где пытались вернуть утраченные позиции, отбить господствующие высоты и сформировать плацдарм для последующих атак.

Командир роты «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал, что там враг использует как мобилизованные подразделения «Шторм Z», которые идут в прямые штурмы и несут большие потери, так и различные специальные подразделения, в частности десантников и кадыровцев, которые действуют более профессионально и ищут пробелы в украинской обороне. По его словам, ВСУ уничтожают на этом направлении 80% российской техники, попадающей в поле поражения артиллерии и БПЛА. Поэтому очень малый процент и живой силы, и техники врага имеет возможность вернуться назад.

С начала октября «мясными» штурмами враг двинул на Авдеевку, и с тех пор там захлебнулась третья волна его атак. К примеру, только при противостоянии ВСУ уничтожили под Авдеевкой 200 оккупантов и более 60 единиц техники. Несмотря на потери, агрессор не оставляет попыток оцепить город, но изменил самоубийственную тактику.

По словам военного эксперта Романа Свитана, причиной тому стала погода: на авдеевском фронте начала размокать почва, образовались болота, а донецкий чернозем – это смерть любой техники. Скорее всего, россияне продолжат там «мясные» штурмы с наступлением морозов.

Зато к такой тактике враг до сих пор прибегает на левом берегу Днепра в Херсонской области, где ВСУ продолжают закрепляться. В частности, оккупанты стали активнее идти на пешие штурмы, чтобы беречь свою технику. Роман Свитан отметил, что Силы обороны Украины проводят очень удачные военные операции на левобережье Херсонщины, – по его мнению, сейчас это единственное перспективное направление фронта из всех.

В целом Россия не достигла ни одной из своих целей в Украине в течение этого года, ведь украинские военные мужественно стоят на защите своей земли.

«Цели были понятны – оккупация нашего государства, потом – выход на административные границы украинского Донбасса. Они не достигли этого. Никакой победы Россия не достигла. Какие там три дня? Уже два года… Бойцы наши молодцы. Люди – молодцы», – заявил об этом президент Украины Владимир Зеленский.

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