Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке 5 29.12.2023, 19:50

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Владимир Зеленский

Президент Украины обсудил актуальную ситуацию и нужды бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 декабря, посетил Авдеевку Донецкой области, которую несколько месяцев активно атакуют российские оккупанты. Глава государства на позициях украинских защитников обсудил актуальную ситуацию и нужды бойцов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на видеообращение Зеленского.

«Авдеевка. Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта», - рассказал президент.

Зеленский добавил, что также поблагодарил воинов ВСУ лично. В частности, отметил лучших воинов государственными наградами и вручил «Золотую Звезду» Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.

«Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности... Благодарю всех, кто на передовой, за службу, за этот год, который вся страна выстояла именно благодаря таким воинам. Тем, кто защищает наше государство, несмотря ни на что. Тем, кто каждый день дает боевой результат», - говорится в сообщении.

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