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До +9 °С ожидается в Беларуси 30 декабря

  • 29.12.2023, 19:52
До +9 °С ожидается в Беларуси 30 декабря

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов со знаком плюс.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 30 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 30 декабря, в Беларуси прогнозируется облачная погода, ночью с прояснениями. На большей части территории страны будут осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, по юго-западу местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов со знаком плюс, днем — плюс 3-9 градусов.

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