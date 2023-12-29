закрыть
29 декабря 2023, пятница, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко утвердил дефицитный госбюджет

1
  • 29.12.2023, 20:23
  • 1,986
Лукашенко утвердил дефицитный госбюджет

Также диктатор утвердил правки в Налоговый кодекс.

Александр Лукашенко утвердил республиканский бюджет на 2024 год, а также правки в Налоговый кодекс. Соответствующие решения зарегистрированы на Национальном правовом интернет-портале.

Сами документы еще не опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, они пока только зарегистрированы. Но это означает, что их подписал Александр Лукашенко.

Напомним, в Беларуси на 2024 год планируется дефицитный госбюджет, заявлял ранее министр финансов Юрий Селиверстов. Расходы запланированы на уровне почти 44 млрд 657,4 млн рублей, а доходы — почти на 4 млрд 751,1 млн рублей меньше. То есть на таком уровне прогнозируется дефицит госбюджета.

Что касается правок в Налоговый кодекс, то власти собираются внести немало новшеств. Среди прочего в нашей стране может появиться налог на «богатство», а также обязанность физлиц сообщать о счетах в иностранных банках. Мобильных операторов намерены обязать «сливать» чиновникам еще больше информации. Также хотят поднять транспортный, земельный и налог на первую квартиру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин