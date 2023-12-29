Лукашенко утвердил дефицитный госбюджет 1 29.12.2023, 20:23

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Также диктатор утвердил правки в Налоговый кодекс.

Александр Лукашенко утвердил республиканский бюджет на 2024 год, а также правки в Налоговый кодекс. Соответствующие решения зарегистрированы на Национальном правовом интернет-портале.

Сами документы еще не опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, они пока только зарегистрированы. Но это означает, что их подписал Александр Лукашенко.

Напомним, в Беларуси на 2024 год планируется дефицитный госбюджет, заявлял ранее министр финансов Юрий Селиверстов. Расходы запланированы на уровне почти 44 млрд 657,4 млн рублей, а доходы — почти на 4 млрд 751,1 млн рублей меньше. То есть на таком уровне прогнозируется дефицит госбюджета.

Что касается правок в Налоговый кодекс, то власти собираются внести немало новшеств. Среди прочего в нашей стране может появиться налог на «богатство», а также обязанность физлиц сообщать о счетах в иностранных банках. Мобильных операторов намерены обязать «сливать» чиновникам еще больше информации. Также хотят поднять транспортный, земельный и налог на первую квартиру.

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