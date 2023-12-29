При перестроении на МКАД водитель зацепила BMW 29.12.2023, 20:44

Renault вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Автомобиль перевернулся на столичной кольцевой дороге, пострадала женщина. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось 29 декабря около 16.50. По предварительной информации, 39-летняя водитель Renault ехала по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Уборевича в третьей полосе. В районе 18-го километра при перестроении в первую полосу она столкнулась с попутным BMW, после чего Renault вылетел за пределы дороги и перевернулся на крышу.

В результате ДТП водитель Renault получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

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