При перестроении на МКАД водитель зацепила BMW
- 29.12.2023, 20:44
Renault вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
Автомобиль перевернулся на столичной кольцевой дороге, пострадала женщина. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Происшествие случилось 29 декабря около 16.50. По предварительной информации, 39-летняя водитель Renault ехала по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Уборевича в третьей полосе. В районе 18-го километра при перестроении в первую полосу она столкнулась с попутным BMW, после чего Renault вылетел за пределы дороги и перевернулся на крышу.
В результате ДТП водитель Renault получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.