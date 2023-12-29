«Чудо, которое необходимо в рождественскую пору» 29.12.2023, 21:03

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Для 15-летнего украинца, который снялся в клипе Imagine Dragons, построили новый дом.

Украинскому подростку из небольшого села под Николаевом, который стал известен после съемок в клипе у Imagine Dragons, отстроили новый дом. Об этом сообщила украинская фандрайзинговая платформа UNITED24.

«Всего год прошел от судьбоносной встречи оператора-постановщика Imagine Dragons Тая Арнольда и Саши из украинской Новогригоровки. Всего год, за который мир увидел клип на композицию Crushed с Сашей в главной роли. Донор UNITED24 сеть мультимаркетов „Аврора“ построил новый дом для 15-летнего парня и его мамы. И вот Саша уже открывает свой новый дом. Снова в компании Тая Арнольда, с которым они стали друзьями», — говорится в сообщении.

Американская группа Imagine Dragons в мае выпустила клип на песню Crushed, посвященную войне в Украине. В нем она рассказала историю украинского мальчика Саши из села Новогригоровка Николаевской области. Подросток почти полгода прожил под оккупацией, его дом и школа были разрушены. Семья надеялась восстановить жилье.

В июле Саша рассказал украинской службе «Радио Свобода», что строители снесли руины старого дома, смотрели, где класть фундамент под новое жилье.

— Сначала не верилось, что бесплатно построят дом, а потом начали работать, — рассказал Саша.

Сейчас новый дом полностью готов, сообщили в UNITED24:

«Эта история свидетельствует об одном: чудо возможно, если объединить усилия.

Чудо, которое так необходимо Украине в рождественскую пору. Верьте в чудеса! Создайте чудеса!»

Мама мальчика ранее говорила, что ее сыну предложили отстроить дом в другом месте, но он решил жить в родном селе.

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