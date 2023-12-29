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Ефрейтор погранзаставы мучил срочников из-за неспетой песни

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  • 29.12.2023, 21:19
  • 6,182
Ефрейтор погранзаставы мучил срочников из-за неспетой песни
Иллюстративное фот

Вот как суд наказал его за дедовщину.

Ефрейтор погранзаставы пошел под суд за «дедовские» методы, которыми наказывал рядовых за провинности. Его приговорили к 1,5 года «домашней химии», сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» со ссылкой на решение суда.

По данным канала, подсудимый — водитель погранзаставы в звании ефрейтора Даниил Маслак. В прошлом году и начале нынешнего он устроил дедовщину по отношению к нескольким срочникам.

Ефрейтор наказывал рядовых за разные провинности: за отсутствие бинокля при нахождении в группе прикрытия тыла, за грязные носки, за ненадлежащее ведение конспектов по идеологической подготовке, за невовремя вынесенный мусор и т.п.

Наказания были разными: чаще всего — отжимания до изнеможения (по 53 раза), стояние на полусогнутых ногах, висячая стойка с упором ногами и руками в спинки кровати и т.п. Двоих военнослужащих ефрейтор заставил уже после отбоя разучивать слова строевой песни, поскольку они «не смогли ее спеть в ходе вечерней прогулки». Издевательства сопровождались бранью.

Всего следствие установило семь эпизодов неуставных отношений.

Сам Маслак свою вину не признал — он заявил, что всего лишь «оказывал помощь вновь прибывшим военнослужащим с целью их скорейшей адаптации».

Однако суд признал ефрейтора виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 443 УК (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими) и приговорил к 1,5 года «домашней химии».

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