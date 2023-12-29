Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН 3 29.12.2023, 21:43

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Главной темой должен стать массированный удар россиян по Украине.

Украина и еще 30 государств подали запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Главной темой должен стать массированный удар россиян.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

«Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, приведшей к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры», - отметил глава МИД.

Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты нанесли самый массированный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения.

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