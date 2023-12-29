В Беларуси запретят рекламировать работу и обучение за рубежом 1 29.12.2023, 22:04

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Лукашисты паникуют из-за массового оттока граждан.

Государство усилит контроль за рекламой. Соответствующие изменения в законодательство одобрил «совет республики».

Закон запрещает размещать рекламу о работе обучении за пределами Беларуси. Исключением станет только реклама на сайтах, которые специально занимаются трудоустройством за пределами Беларуси и оказывают услуги по направлению на обучение за рубежом.

Рекламу на транспорте нужно будет обязательно согласовывать горисполкомом или райисполкомом, а медицинскую — с Минздравом.

Горисполкомы не будут согласовывать социальную рекламу, так как ей займется межведомственный совет по рекламе при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). В эту рекламу решили включить и промоцию белорусских кинофильмов.

По требованию госорганов распространители рекламы будут обязаны размещать социальную рекламу государственных праздников, праздничных дней и памятных дат, а также социальную рекламу «в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности».

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