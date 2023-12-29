Британия срочно отправляет Украине дополнительные ракеты для ПВО 29.12.2023, 22:13

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Об этом сообщил министр обороны страны.

Великобритания отправляет в Украину еще примерно 200 ракет ПВО для защиты гражданского населения и критически важной инфраструктуры от дронов и бомбардировок РФ. Об этом заявило британское Министерство обороны Украины.

Как заявили в министерстве, Британия отправила ВСУ ракеты для систем ПВО воздушного базирования (в том числе для применения истребителями Typhoon и F-35).

«Путин тестирует обороноспособность Украины и решимость Запада в надежде, что сможет вырвать победу из пасти поражения. Но он ошибается. Пришло время свободному миру объединиться и удвоить усилия, чтобы дать Украине то, что ей нужно для победы», – заявил министр обороны Грант Шэппс.

Как сообщает Reuters, Великобритания за два года выделила на военную поддержку Украине в общей сложности 4,6 млрд фунтов ($5,9 млрд).

По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В ООН заявили, что «шокированы» поведением России, которая продолжает игнорировать свои обязательства перед международным гуманитарным правом, неизбирательно атакует гражданские объекты и мирное население Украины.

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