закрыть
29 декабря 2023, пятница, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британия срочно отправляет Украине дополнительные ракеты для ПВО

  • 29.12.2023, 22:13
  • 1,106
Британия срочно отправляет Украине дополнительные ракеты для ПВО

Об этом сообщил министр обороны страны.

Великобритания отправляет в Украину еще примерно 200 ракет ПВО для защиты гражданского населения и критически важной инфраструктуры от дронов и бомбардировок РФ. Об этом заявило британское Министерство обороны Украины.

Как заявили в министерстве, Британия отправила ВСУ ракеты для систем ПВО воздушного базирования (в том числе для применения истребителями Typhoon и F-35).

«Путин тестирует обороноспособность Украины и решимость Запада в надежде, что сможет вырвать победу из пасти поражения. Но он ошибается. Пришло время свободному миру объединиться и удвоить усилия, чтобы дать Украине то, что ей нужно для победы», – заявил министр обороны Грант Шэппс.

Как сообщает Reuters, Великобритания за два года выделила на военную поддержку Украине в общей сложности 4,6 млрд фунтов ($5,9 млрд).

По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В ООН заявили, что «шокированы» поведением России, которая продолжает игнорировать свои обязательства перед международным гуманитарным правом, неизбирательно атакует гражданские объекты и мирное население Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников
Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин