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МИД Польши требует у России объяснений инцидента с российской ракетой

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  • 29.12.2023, 22:45
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МИД Польши требует у России объяснений инцидента с российской ракетой

Временный поверенный в делах РФ в Варшаве вызван «на ковер».

Министерство иностранных дел Польши в пятницу вечером вручило главе посольства России ноту с требованием объяснить нарушение российской ракетой польского воздушного пространства.

Об этом сообщила пресс-служба польского МИД.

Согласно сообщению, заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша.

Ордашу вручили ноту, в которой польский МИД «требует объяснений относительно инцидента с нарушением воздушного пространства Республики Польша крылатой ракетой и немедленного прекращения такой деятельности».

Генеральный штаб Войска Польского ранее заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, скорее всего, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

Инцидент произошел на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

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